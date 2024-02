Calcio. Effetto Annalisa: la Carcarese vola sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport

"Bianco come il pane, rosso come il vino".

Uno dei versi più iconici dell'inno della Carcarese è salito alla ribalta nazionale stamattina, quando la Gazzetta dello Sport ha pubblicato in prima pagina il nome del club valbormidese.

Un privilegio raro, rimanendo in tema canoro, dovuto all'autrice del "cantico" biancorosso: Annalisa Scarrone.

La cantante, complice un successo sempre in crescita nel corso degli anni, è diventata per tutti ormai semplicemente Annalisa, tanto che, una hit dopo l'altra, ha conquistato il trono del pop italiano.

La sua "Sinceramente" in gara a Sanremo, è già vicina ai 5 milioni di visualizzazioni su Youtube, ma la "rosea" ha posto il proprio accento, nel bell'articolo di Francesco Rizzo, sul club guidato dal presidente Ferrero.

Annalisa rappresenta infatti un vero e proprio unicum, non solo perchè ad ogni occasione palesa il proprio affetto sui media nazionali per la stessa Carcarese, ma al contempo ricopre la carica di presidentessa onoraria del sodalizio che milita nel girone A di Promozione.

Tutti temi toccati nell'articolo della "Gazza" anche dal direttore sportivo Edoardo Gandolfo, pronto a raccontare il rapporto tra una star capace di ritrovare in valle il clima autentico di casa e la squadra della sua città natale.

Una sorta di in bocca al lupo reciproco in vista di un week end tanto stimolante quanto impegnativo: da una parte la finale dell'Ariston, dall'altra la trasferta in casa della capolista San Francesco Loano.