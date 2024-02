Giudice Sportivo, Promozione: si arriva anche a cinque giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 4/ 2/2024





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO





GARE DEL 3/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)

ZANOVELLO ANDREA (VALLESCRIVIA)

GARE DEL 4/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

CADIMARE CALCIO

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori in campo avverso, che durante il 1o t. facevano scoppiare un petardo procurando un forte frastuono. Inoltre per tutta la durata del 2t rivolgevano all'indirizzo del ddg espressioni minacciose e gravemente irriguardose, urlate con un megafono, ad ogni decisione avversa alla loro squadra.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 3/2024

DESOGUS GIAMPIERO (CADIMARE CALCIO)

Al termine della gara si recava nello spogliatoio del ddg, per ritirare i documenti e, in presenza dell'OA, rivolgeva alla terna espressioni gravemente irriguardose nei confronti della terna (art. 36novellato CGS)

AMMONIZIONE (II INFR)

TOSCANO LUCA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI NOTO SERGIO (NEW BRAGNO CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PUTTI GIOVANNI (MAGRA AZZURRI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)





AMMONIZIONE (I INFR)

COLA EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

In occasione di un provvedimento di ammonizione comminatogli, rispondeva profferendo un'espressione blasfema ed altre ingiuriose all'indirizzo del ddg (art. 36 CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)

Contestava una decisione arbitrale ed urlava al ddg un'espressione gravemente irriguardosa nei confronti del ddg (art. 36 novellato CGS)

LOPS SIMONE (CAMPESE F.B.C.)

Calciatore di riserva in panchina, dopo la segnatura di una rete da parte degli avversari, entrava indebitamente sul tdg, rivolgendo al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS - sanzione motivata anche tenuto conto che il calciatore è entrato indebitamente sul tdg dalla panchina)

MORABITO ALESSIO (PRA F.C.)

A gioco fermo, colpiva con due calci un avversario a terra, senza conseguenze lesive (sanzione aggravata per il contesto dei fatti, potenzialmente molto pericoloso, trovandosi l'avversario a terra e perla reiterazione del gesto)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VARGAS ROJAS KEVIN (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Durante una mass confrontation, colpiva un avversario al volto, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CRIPPA NICOLO (CAPERANESE 2015)

Al termine della gara, si rivolgeva ad un AA, rivolgendo ripetute espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo della terna ( art. 36 novellato CGS - sanzione motivata anche tenuto conto che i fatti si sono svolti a fine gara - infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

PIU GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

ALLOCCA FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

MORETTI FABIO (CARCARESE)

DURANTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ORIGLIA FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

FILENI FRANCESCO (PRAESE 1945)

PAOLETTI LORENZO (PSM RAPALLO)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

META ARVI (QUILIANO&VALLEGGIA)

GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

CANNAVO SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (XI INFR)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CALVI SAMUELE (PRA F.C.)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AGATE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (FINALE)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

VENTURELLI STEFANO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMUD NAIN EZEQUIEL (NEW BRAGNO CALCIO)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DE CILLIS FABRIZIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PANNONE ANTONIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

LATINI MICHELE (LEGINO 1910)

LAZRI ENRICO (MAGRA AZZURRI)

PITTALUGA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

DERI ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

BROLLO GABRIELE STEFAN (FINALE)

CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

CAVALLONE PIETRO (FINALE)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SCARANTINO FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

SBARRA NICOLO (MAGRA AZZURRI)

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

DAPRILE FABIO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

PIRLO EMANUELE (CAMPESE F.B.C.)

ZIGNEGO LUCA (CAMPESE F.B.C.)

BAGLIANO LEONARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CATENA ANDREA (LEVANTO CALCIO)

OLIVIERO GIUSEPPE (LITTLE CLUB JAMES)

BIANCHINO PAOLO (PRAESE 1945)

VIANSON YVES (SAMPIERDARENESE)

ZUFFANTI MARCO (SAN CIPRIANO)

PONZO GIOELE (SAN FRANCESCO LOANO)