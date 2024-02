Calcio, Prima Categoria B. Il Città di Savona vuole regalarsi un sorriso, sarà un pomeriggio con tre anticipi

Ottenere i tre punti oggi pomeriggio per il Città di Savona non rappresenterebbe di per sè un'autentica panacea a tutti i mali, però è evidente che un cucchiaino di zucchero all'interno di due settimane tribolate favorirebbe non poco il tono dell'umore all'interno dello spogliatoio biancoblu.

La sconfitta con il Lido Square e il pareggio con l'Old Boys Rensen ha permesso all'Albissole di scappare in classifica, in più le uscite dall'organico di Diroccia, Buttu ed Esposito non hanno certo aiutato ad alleggerire il clima.

Una risposta con la Rossiglionese è però necessaria, seppur i bianconeri siano riusciti a disinnescare la scorsa settimana il Multedo Levante al "Pertini" 0-0.

Attenzione però alle condizioni meteo. Nella situazione più favorevole il terreno di gioco sarà appensantito dalla pioggia, ma eventuali scrosci più intensi potrebbero interferire con il regolare svolgimento della partita.

Il fischio d'inizio è fissato comunque alle 15:00, dirige Conti di Genova.

Poco prima, alle 14:30 il via degli altri due anticipi: Masone - Multedo e Old Boys Rensen - Olimpic.

Il programma: