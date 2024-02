Calcio, Eccellenza. Imperia, scatta l'avventura nella fase nazionale della Coppa Italia

Il momento magico dell'Imperia può continuare anche nella Coppa Italia Dilettanti, giunta alla fase nazionale e che se vinta porta direttamente alla Serie D.

La squadra di Buttu, consolidato il primato nel proprio girone di Eccellenza, scenderà in campo mercoledì pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) contro i lombardi della Solbiatese, in un girone a tre che prevede anche i piemontesi del Saluzzo.

In caso di successo i neroazzurri torneranno in campo il 28 febbraio in trasferta a Saluzzo, mentre in caso di mancato successo Castagna e compagni torneranno in campo il 21 febbraio sempre in Piemonte.

La Solbiatese è quarta in classifica nel campionato di Eccellenza Lombardia Girone A.