Giudice Sportivo, Eccellenza: sono 12 i giocatori fermati per almeno una giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 10/ 2/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PADOVAN GABRIEL (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MARRALE GIANLUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GARE DEL 11/ 2/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

FORZA E CORAGGIO

Per il comportamento dei propri sostenitori, i quali accendevano 2 fumogeni che invadevano il tdg, senza peraltro causare interruzione della gara; gli stessi sostenitori rivolgevano al ddg ed ai sostenitori avversari espressioni di insulto

Euro 100,00 BUSALLA CALCIO

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori, in campo avverso, i quali, per tutta la durata del secondo tempo, stazionavano alle spalle di un AA, rivolgendogli reiterate espressioni gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio (infrazione rilevata da parte di un AA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

GASSANI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

A fine gara rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa ed un'altra gravemente irriguardosa, andandosi poi a scusare con il ddg (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per essersi scusato dopo i fatti)

CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

Si alzava dalla panchina e raggiungeva un AA all'altezza della linea mediana, urlando all'indirizzo di questi e del ddg espressioni irriguardose, accompagnandole con gesti delle braccia (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per le espressioni usate - infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIUZZI LUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SARNO ALFREDO (BUSALLA CALCIO)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)

Dopo il termine della gara, colpiva un avversario già a terra, con un calcio ad un polpaccio, contribuendo ad accendere un parapiglia generale, arrestato solo grazie al pronto intervento delle rispettive panchine; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, proferiva svariate espressioni d'insulto nei confronti del ddg e di un AA (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata in quanto capitano, per essersi svolti i fatti a fine gara, per essersi accanito contro un avversario già a terra e per aver contribuito ad accendere un parapiglia, per fortuna sedato)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

PIANA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BAGNOLI VITTORIO (FORZA E CORAGGIO)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

FABBRI ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA CALCIO SRL)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BELLONI DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)

DEL CORSO LORENZO (RIVASAMBA H.C.A.)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

ZOLA SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

ROSSINI JONATHAN (BUSALLA CALCIO)

GRAZIANI GABRIEL (CAIRESE)

BONINI MATTIA (FORZA E CORAGGIO)

LUCACCINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

PADI NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

DODA ARMELO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

GARBAGNA LORENZO (BUSALLA CALCIO)

BERNUZZI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

VERNICE FRANCESCO (PIETRA LIGURE 1956)

MATAROZZI ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)