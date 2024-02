Calcio, Finale. I giallorossi risorgono a Camporosso con Brollo e Simigliani. Delfino: "Ho visto grande unione di intenti"

Era fondamentale per Finale porre fine alla serie negativa e tornare da Camporosso con un risultato utile.

Mister Delfino, alla prima uscita è riuscito a fare bottino pieno, sottolineando, oltre al risultato ottenuto, il senso di unione percepito da bordocampo.

"Vanno fatti i complimenti ai ragazzi perchè hanno saputo portare in campo quanto preparato durante la settimana. Ho visto spirito di unione e grande attaccamento ai colori, soprattutto dopo l'espulsione, affrettata, ma arrivata comunque all'interno di un buon arbitraggio.

Con l'uomo in meno abbiamo cambiato assetto ma la squadra non ne ha risentito, anzi, ha comunque creato dei buoni presupposti per trovare la rete pur difendendosi con ordine.

Bravi a tutti, sono stati i primi 90 minuti ma ho ottenuto delle risposte davvero importanti".