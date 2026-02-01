Calcio | Promozione. Albissole a riposo, sfide tutte provinciali in Ceriale - Pontelungo e Finale - Legino

E' il calendario a imporre lo stop all'Albissole, dopo le 13 vittorie e i 4 pareggi incamerati ad oggi: i ceramisti avrebbero dovuto affrontare il Bragno, ritiratosi però dal torneo nel mese di dicembre.

Le avversarie dei "Cattardico boys" avranno quindi modo, almeno virtualmente, di accorciare le distanze.

La Praese, dopo il 3-0 incassato al Faraggiana, dovrà misurarsi con il Ca de Rissi, vera sorpresa del campionato, mentre la Sestrese sbarcherà nella Baia del Sole per affrontare le vespe di mister Enrico Sardo.

Dopo una settimana di riflessioni, torna in campo un Savona ancora alla ricerca del proprio volto migliore. Il programma del Chittolina offre il confronto contro il Little Club James.

Profuma di derby, la gara del Merlo tra Ceriale e Pontelungo. Al Borel, infine, si affronteranno Finale e Legino, entrambe pronte confermare il proprio momento positivo.