Calcio | Eccellenza. Prosegue la sfida a distanza per Millesimo e Pietra Ligure, turni esterni per Carcarese e Loano

La boa dei due terzi del campionato è ormai in vista, per il campionato di Eccellenza.

Ieri pomeriggio la vittoria del Taggia sul campo dell'Athletic ha dato una bella scossa alla zona bassa della classifica, con la San Francesco Loano chiamata a replicare, pur su un campo difficile come quello della Fezzanese, per evitare di rimanere solitaria all'ultimo posto.

Ribaltando i piani della graduatoria, è in arrivo un cliente non semplice al Viglino per il Millesimo: l'Arenzano di mister Cocco si è infatti particolarmente rinforzato da dicembre a oggi, ma la capolista vuole riprendere a correre dopo il pari di Busalla.

Gara sulla carta particolarmente impegnativa anche per il Pietra Ligure. Affrontare il Campomorone nella propria tana impone attenzione e un buono stato di forma atletico, tutti fattori che i biancocelesti vogliono confermare dopo un gennaio indimenticabile.

A poca distanza in termini chilometrici, infine, la Carcarese sarà ospite di una Genova Calcio pesantemente rinnovata nelle ultime ore in sede di mercato (Mukaj, Biaggi, Sgambelluri e Pittaluga).

