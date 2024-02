Calcio, Promozione A. Pomeriggio ad alta tensione per le squadre savonesi

La domenica calcistica che sta per iniziare rimarrà probabilmente ben impressa al termine del Girone A, in modo particolare per come i risultati odierni potrebbero influenzare l'ultimo tratto del campionato.

Partendo dalla coda è pleonastico ribadire l'importanza di Camporosso - Finale (con l'esordio in panchina di mister Delfino), sia per il morale che per le strette dinamiche di graduatoria: la regola dei sette punti incombe, motivo per cui saranno fondamentali anche i risultati di Bragno e Pra per comprendere l'evolvere della situazione.

I valbormidesi sfideranno al Ponzo una San Francesco reduce dal pareggio con la Carcarese (oggi al Corrent contro la Campese) e da una settimana a livello ambientale non tra le più agevoli, mentre per i gialloneri di Odescalchi sarà sfida interna al San Cipriano.

Tornando alle prime inseguitrici della capolista di Cattardico, sarà doppio confronto esterno per Celle Varazze e Sestrese, rispettivamente sui campi della Praese e del Ceriale.

Completano il programma Legino - Ventimiglia e il posticipo tra Pontelungo e Quiliano (alle 17:30).

Il programma: