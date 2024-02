Calcio. Legino. Tobia deluso per la sconfitta con Ventimiglia: "Non siamo mai esistiti, atteggiamento inaccettabile"

A spegnere i sogni play-off del Legino ci ha pensato (si spera momentaneamente dalle parti del Ruffinengo)il Ventimiglia.

Si è percepito chiaro il senso di rammarico nei volti della squadra di casa, delusi dal loro stesso comportamento in campo al termine dei novanta minuti.

La squadra di casa ci teneva a far punti, visto che la zona play-off distava solamente 3 lunghezze.

Quello che appariva un vero e proprio fortino, dove solamente la Carcarese era riuscita a passare, domenica somigliava infatti più ad un castello di sabbia.

Immense le praterie lasciate dai padroni di casa sulle fascie, dove tra l'altro il ventimiglia può vantare i giocatori di miglior qualità.

I verdeblu hanno cercato nel primo tempo di chiudere e quanto meno limitare i danni creati dalla formazione ospite, ma negli ultimi minuti della prima frazione hanno incassato un doppio colpo, andando negli spogliatoi sul risultato di 1-3.

Nel secondo tempo non c'è mai stata partita, con il Ventimiglia che si è resa pericolosa più e più volte, divorandosi anche parecchi gol.

I frontalieri arrivavano da un buon momento, con 6 risultati utili consecutivi, mettendo a segno il settimo con questo vittoria rotonda ai danni dei verde blu.

Il Ventimiglia ha vinto entrambi gli scontri diretti, ma nella partita di ritorno si è potuto notare un netto miglioramento nella fase di possesso palla, e un gioco molto improntato sulla fase offensiva, visto i talenti che a disposizione di mister Massullo.

Ora le squadre si ritrovano ad un solo punto in distanza, con il Legino in vantaggio ancora di una lunghezza





Ecco le dichiarazioni di mister Tobia nel post partita.

Mister Tobia, cosa non ha funzionato?

“Purtroppo, non siamo mai esistiti, loro erano molto più vivi!

Avremmo dovuto far noi la partita, invece l'atteggiamento non è stato dei migliori.

La squadra è scesa in campo molle, non ha mai vinto un contrasto, ed arrivava sempre in ritardo sulle seconde palle; Queste sembrano piccolezze, ma sono elementi che fanno la differenza.

Abbiamo creato troppo poco, quasi mai tirando in porta. Non è da noi!”

Dovevamo e potevamo far meglio, adesso biosgnerà rimobaccarsi le maniche e andar a vincere su qualche campo difficile.





Mister Tobia elogia la formazione ospite:

“Il Ventimiglia è una squadra competitiva e al completo può far male davvero a tutte.

La vittoria è stata meritata. Sarebbe tranquillamente potuta finire con un risultato più ampio a loro favore.

Se avessimo perso 2-7 non ci sarebbe stato nulla da dire, perché le occasioni che abbiamo concesso sono state veramente troppe”.





Il sogno play-off rimane?

“Il sogno play-off rimane un sogno sin da quando il Legino è andato in Promozione, forse incidono troppo i budget che si possono spendere, perché delineano le classifiche finali.

Il sogno certamente rimane, e lotteremo fino all'ultimo per raggiungerlo.

Abbiamo buttato via il "senso" del nostro campionato. Sarebbe stato importantissimo fare risultato per rimanere attaccati alla zona play-off.

Adesso bisognerà rimboccarci le maniche ed andare a vincere su campi difficili, con voglia e grinta di poter recuperare, sperando anche in un passo falso di quelli davanti”.