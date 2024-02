Il dispiacere in casa Imperia per non raccolto un risultato utile al Brin è palese, ma mister Buttu guarda già avanti, forte dei sei punti di vantaggio sulla concorrenza.

L'allenatore nerazzurro ha confermato la sensazione di una squadra troppo legata dalla tensione, ma punita da due episodi. A tal proposito il tecnico ha assolto a pieno Gandolfo per l'autorete, decisiva nel determinare l'esito della gara.