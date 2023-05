FOTONOTIZIA: Esordio ufficiale con la Prima Squadra del Genoa per il savonese Giuseppe Agostino

Qualche giorno fa, proprio sulle colonne del nostro quotidiano online, Giuseppe Agostino aveva espresso tutta la propria potenziale felicità nel caso fosse arrivato l'esordio con la prima squadra del Genoa.

Una prima assoluta per il giovane estremo difensore di Savona, arrivata ieri sera nella grande festa del Luigi Ferraris per la promozione in Serie A, culminata con lo spettacolare 4-3 al Bari.

Giuseppe ha rilevato Josep Martinez, una delle colonne della squadra di mister Gilardino, nel finale di partita, entrando in campo insieme a Mimmo Criscito per la passerella finale.

Una serata da ricordare per la propria carriera, unita a una delle notti più belle della storia recente del club più antico d'Italia.