Calcio. Serie D. Il Vado per sbloccarsi in trasferta, un'Albenga coi cerotti ospite dell'Alba, rossoblu e ingauni cercano punti lontano da casa

Riuscire a trovare il giusto equilibrio anche lontano dal "Chittolina". Un concetto puntualizzato e ribadito anche dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Ligorna in casa Vado, ancora in piena corsa playoff a patto di iniziare a macinare gol e risultati non solo tra le mura di casa.

L'occasione per invertire il trend in trasferta arriverà in questa ultima domenica di febbraio, con i rossoblu impegnati in Val d'Aosta contro il Pont Donnaz, penultimo della classe e alla disperata ricerca di punti per restare almeno aggrappato alla zona playout. Qualche problema in difesa, dove mancherà Cannistrà squalificato, che potrebbe però vedere il ritorno dal primo minuto di Mikhaylovskyi.

Rosa contata e poco margine di scelta invece in casa Albenga, ospite di un'Alba in piena lotta per non retrocedere: la squadra di Aiello, che dovrà rinunciare, tra gli altri, a Jebbar, Bisazza e Castiglione, punta comunque al bottino pieno dopo la vittoria esterna di Fezzano e il ko interno contro il lanciato Città di Varese.

Per quanto riguarda il resto del programma, l'Alcione capolista sarà ospite di un Derthona che cerca ulteriori conferme dalla cura Turi, mentre il Chisola riceverà la visita del Bra, in una sfida che profuma di playoff.

Sanremese impegnata al "Comunale" contro l'Asti, per il Ligorna, reduce da due ko di fila, la rincorsa playoff passa dallo scontro diretto con l'RG Ticino.

Il programma: