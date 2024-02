Atletica Run Finale, Renato Zemma è oro nel salto in lungo

Renato Zemma rilancia i Master Liguri. Ai Campionati Italiani Indoor Master di atletica leggera, che si sono svolti ad Ancona in questo ultimo weekend di febbraio, i due unici portacolori dell’Atletica Run Finale Ligure, settore della Polisportiva del Finale A.S.D., tornano con una medaglia al collo.

La vittoria più importante è quella di Renato Zemma, che per la prima volta veste i colori sociali in un campionato federale nonostante le passate stagioni come CSI: l’atleta di Cosseria, conquista l’Oro nel salto in lungo categoria M55, piazzando la miglior misura nel primo dei sei salti, (5.61 m), ad un solo centimetro dal suo record Ligure, stabilito qualche settimana fa a Padova e chiudendo subito la partita.

Renato, nella stessa giornata, ha disputato anche la gara dei 60 metri, chiudendo all’ottavo posto, rallentato da un dolore muscolare, che non gli ha permesso di provare a conquistare un’altra medaglia.

Fuori dal palazzetto nella zona lanci è stato Ferdinando Ferrati a portare a casa un Bronzo: con 33.89 metri nel disco da 1kg, categoria M65, fatto segnare nell’ultimo giro di lanci, l’atleta finalese è riuscito a salire sul gradino più basso del podio, nonostante una gara non eccezionale, anche lui infastidito da un dolore tendineo.

Il prossimo appuntamento a giugno per i Campionati Italiani Master Outdoor a Roma, passando per il campionato Ligure di società a maggio ,sempre Master, dove, con i nuovi atleti tesserati, la squadra del Run Finale può ambire al secondo titolo Ligure e alla qualificazione per i campionati italiani over 35.