Calcio. Tutti vogliono qualificarsi ai playoff. Ma ci saranno i playoff?

Marzo è alle porte e il tempo delle frasi di rito sta ormai per scadere.

La volata finale in ogni campionato è già iniziata e raggiungere la griglia playoff ed evitare quella playout è obiettivo comune di un buon numero di squadre.

Molti però fanno ancora riferimento al vecchio regolamento delle passati stagioni e al solo gap tra il secondo e il quinto posto e il terzo e il quarto (medesimi i riferimenti, ma al contrario per i playout). Niente di più sbagliato perchè, come spiegato in autunno, i criteri di accesso agli spareggi è stato in parte mutato: andiamo a vedere nel dettaglio ogni situazione.

ECCELLENZA

PLAYOFF

Da quest'anno entrano in gioco i playoff interni al girone regionale per stabilire chi accederà agli spareggi interregionali (la prima classificata, ovviamente, salirà in D).

Ammesse le squadre classificate al secondo, terzo, quarto e quinto posto,

I playoff non si disputeranno nel caso ci siano sette punti tra il secondo e terzo posto: uno scenario difficile a meno di un'ulteriore accelerata della Cairese, in forte rilancio dopo la vittoria con l'Imperia, e una frenata secca del Rivasamba.

Resta però al contempo valida la regola dei sette punti tra il secondo e il quinto posto e tra il terzo e il quarto, motivo per cui Pietra Ligure e Angelo Baiardo, ora appaiate a 37 non possono rilassarsi dai i 6 punti di ritardo dai valbormidesi di Boschetto, ora secondi.

PLAYOUT

Per le dinamiche retrocessione retrocederà direttamente in Promozione una sola squadra, con un playout secco tra quintultima e penultima e quartulmina e terzultima, In questo caso si mantiene il format già in vigore. Se tra i rispettivi abbinamenti ci sono almeno sette punti di distacco non si disputerà lo spareggio e il club peggio classificato scenderà in Promozione.

Uno scenario aderente alla realtà attuale, con Genova Calcio e Taggia salve e il Busalla e la Sammargheritese virtualmente retrocesse (come il Forza e Coraggio, ora ultimo).

PROMOZIONE

PLAYOFF

Il regolamento è identico all'Eccellenza. Con sette punti tra secondo e terzo posto saltano i playoff interni al girone. Una possibilità ad oggi remota con soli due punti a separare Celle Varazze e Sestrese.

Escluso sarebbe il Pontelungo, ora quinto, dati i sette punti di ritardo dalle civette di Monteforte che, virtualmente, attenderebbero la vincente di Sestrese - Praese.

PLAYOUT

Anche in questo caso viene replicato in maniera identica il format dell'Eccellenza. Una squadra per girone retrocederà direttamente, sfida diretta tra quintultima e penultima e terzultima e quartultima, con la tagliola dei sette punti.

Quadro attuale: Quiliano & Valleggia retrocesso, insieme al Camporosso, confronto tra Finale e Campese e Bragno salvo per la classifica avulsa.

PRIMA CATEGORIA

PLAYOFF

Attenzione, perchè con il numero di squadre ammesse ad ogni girone inferiore ai due campionati superiori, il numero di punti necessari per l'annullamento dei playoff (con la promozione della seconda direttamente alla fase regionale) calano a cinque.

Ora nel girone A e nel girone B c'è un solo punto tra Argentina e Baia Alassio e Multedo e Savona, ma se le attuali seconde vincessero i rispettivi recuperi, il gap salirebbe a quattro, mettendo a serio rischio la disputa degli spareggi.

Scenda a cinque anche la soglia degli accoppiamenti. Ad ora, quindi, l'Ospedaletti non disputerebbe i playoff, con l'Argentina ad attendere la vincente di Baia - Vadino nel girone A.

Nel girone B, se il campionato si fosse concluso domenica, i playoff si sarebbero disputati in maniera integrale, con Multedo - Masone e Città di Savona - Vadese.

PLAYOUT

Qui viene inserita la dinamica come nei playoff. Retrocedendo due sole squadre (l'ultima e la perdente nei playout), viene inserito il taglio dei cinque punti tra penultima e terz'ultima.

In caso contrario si procederà alle due semifinali playout, a patto che non vi siano cinque punti tra quintultima e penultima e terzultima e quartultima.

Un'eventualità che si manifesta nel gruppo A.

Scendendo dal quintultimo posto abbiamo

ONEGLIA 21

ALTARESE 21

VIRTUS SANREMO 9

POLISPORTIVA SANREMO 2000 6

PLODIO 4

Con questo quadro il Plodio sarebbe retrocesso ed essendoci almeno cinque punti negli abbinamenti previsti la finale playout sarebbe tutta matuziana tra la Virtus Sanremo e il Sanremo 2000.

Con distanze più contenute e la graduatoria odierna, avremmo una situazione identica nel girone B

LETIMBRO 22

OLD BOYS RENSEN 19

ROSSIGLIONESE 14

LIDO SQUARE 12

PRIAMAR 6

La Priamar sarebbe retrocessa, salve Letimbro e Old Boys Rensen, finale playout tra Rossiglionese e Lido Squadre.

SECONDA CATEGORIA

