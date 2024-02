Giudice Sportivo, Eccellenza: sono 12 i giocatori squalificati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 25/ 2/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 7/ 3/2024

PASTORINO LUCA (ANGELO BAIARDO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VII INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUCACCINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLAMOREA MIKI (ANGELO BAIARDO)

BASSO ALESSANDRO (CAIRESE)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

MAZZOLINI EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAJA GABRIELE (BUSALLA CALCIO)

ROSSINI JONATHAN (BUSALLA CALCIO)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

BELLONI DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

FERRETTI ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

BRUZZONE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PASQUALINO NICOLO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DADDARIO SAMUEL (ANGELO BAIARDO)

REVELLO ALESSANDRO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

HERNANDEZ SAMUEL JOSIAS (CAIRESE)

VALENTE MARCO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FRIULI FABIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)