Giudice Sportivo, Seconda Categoria. Le sanzioni settimanali, piove sul bagnato per il Cisano

SECONDA CATEGORIA A
GARE DEL 25/ 2/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE
PIAZZA FEDERICO (CISANO)
Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del DDG concretizzata in un contatto fisico.
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
ANTONELLI MIRKO (CISANO)
Per condotta irriguardosa nei confronti del DDG e utilizzo di espressione blasfema.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MANTERO ANDREA (CISANO)
Per condotta ingiuriosa nei confronti del DDG.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASCINA SALVATORE (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
ANDREIS LORENZO (VILLANOVESE A.S.D.)
CARETTI GABRIELE (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
MESSINA ANTONIO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
PIAZZA FEDERICO (CISANO)
ZOUITA ISMAIL (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (II INFR)
ROVETTA RUBEN DAVIDE (CISANO)
RIVA STEFANO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
ANDREINI MASSIMO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
DE MARCO RICCARDO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
BONSIGNORIO MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
TORRES FORGIONE SIMON PABLO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
LA MONACA GABRIELE (CISANO)
ROLON PABLO SERGIO (CISANO)
MATANI GIACOMO (RIVA LIGURE)
GHAZALI ABDERRAHEIM (SAN BARTOLOMEO CERVO)
PAFUNDI LUIGI (SAN BARTOLOMEO CERVO)
SECONDA CATEGORIA B
GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
MUCA ALESSIO (DEGO CALCIO)
RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAMERA MARCO (CENGIO)
PERA NICOLO (CENGIO)
SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)
GARE DEL 25/ 2/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FRANCERI MATTEO (VELOCE 1910)
GRASSO LUCA (VELOCE 1910)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
REALE MATTIA (MALLARE)
DEFELICE ELIA (SASSELLO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
DE LUCA MAURICIO (MALLARE)
PISTONE EMANUELE (MALLARE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MAZZUCCO MATTEO (MALLARE)
CURCUIANU MARCO (MURIALDO)
LOI RICCARDO (MURIALDO)
BERTOLOTTO ANDREA (SASSELLO)
VANOLI LEONARDO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
KADRIJA ANDI (MURIALDO)
CANEVARI LEONARDO (VIRTUS DON BOSCO)