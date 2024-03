Calcio. I club ponentini attendono Arpal, in tarda mattinata il bollettino con la possibile allerta meteo

Tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri il traffico telefonico tra gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico è stato particolarmente frenetico.

Le previsioni di Arpal, unite alla ripubblicazione delle procedure in caso di allerta meteo da parte del Comitato Regionale Ligure, hanno infatti alzato la soglia di attenzione delle società.

In tarda mattinata, o al massimo nel primo pomeriggio, l'Agenzia Regionale emanerà la possibile allerta con particolare attenzione al ponente ligure. Le previsioni di ieri davano infatti cumulate elevate per la giornata di domenica (l'area ponentina è contrassegnata con la lettera A), in abbinata a un territorio già pregno d'acqua per le precipitazioni dei giorni scorsi.

Ricordiamo che il rinvio degli incontri scatta automaticamente in diversi comuni solo con il livello arancione. In caso di allerta gialla, salvo casi locali, il programma sarà invece totalmente confermato.