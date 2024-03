Calcio, Savona. I "Pessimi Elementi" sono pronti a tornare: "La città deve rispondere presente, grazie a chi ha riportato il marchio"

La tifoseria del Savona è pronta a serrare i ranghi dopo il ritorno del marchio Savona Fbc all'interno dei confini del capoluogo.

L'ennesima conferma è arrivata dal comunicato emanato pochi minuti fa dai "Pessimi Elementi", pronti a ringraziare chi si è prodigato per il ritorno della denominazione originaria e ad annunciare, contemporaneamente, il proprio ritorno al fianco del vecchio delfino:

"Abbiamo vinto tutti.

"Certi amori non finiscono mai" recitava un nostro striscione di qualche anno fa.

Frase più giusta non potrebbe esserci per descrivere quello che è finalmente accaduto negli ultimi giorni.

La società con denominazione "Città di Savona" è finalmente riuscita a prendere e a ridare alla città il marchio “Savona Fbc”.

Un grazie enorme a chi si è impegnato con serietà per riportare quell’ovetto… tanto amato da tutti noi.

Per quanto ci riguarda siamo pronti naturalmente a tornare.

C’è ancora qualcosa da limare… quindi ci saremo già domenica ma in forma anonima… per poi tornare a tutti gli effetti nella successiva partita in trasferta il 10 marzo.

Mentre il rientro in grande stile in casa è fissato per domenica 17 marzo.

E' finito il tempo delle chiacchiere.

Il Savona oggi più che mai ha bisogno della sua gente e la città deve rispondere presente.

E se qualcuno non l’avesse ancora capito della categoria non c’è ne frega un c*zzo.

Per chi non si è piegato.

Per chi non ti ha mai abbandonato.

Bentornato Savona Football club!

Comunque vada… Ultras!"