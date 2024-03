Calcio, Eccellenza. Spareggio playoff per il Pietra, la Cairese tifa Arenzano

Quello odierno per il campionato di Eccellenza rappresenta uno degli ultimi bivi per comprendere in maniera definitiva le sorti del campionato.

La vittoria di domenica scorsa della Cairese (oggi ospite del Golfoprorecco) sull'Imperia ha riaperto uno spiraglio per i valbormidesi, ma ovviamente le carte sono tutte in mano alla squadra di Buttu.

La partita con l'Arenzano non è da sottovalutare vista l'imprevidibilità e l'organizzazione dei crociati, ma dall'ambiente nerazzurro filtrano in maniera chiara la voglia e l'ambizione di riscattare il ko di sette giorni fa in Val Bormida.