Calcio. Tra Città di Savona e Speranza prevale Giove Pluvio. Gara sospesa sull'1-0 per gli Striscioni

E' stato il maltempo a prevalere tra il Città di Savona e lo Speranza.

La partita è stata infatti definitivamente sospesa poco prima della mezz'ora per le forti precipitazioni, accompagnate da raffiche di vento, che hanno investito il Picasso.

In quel momento il risultato era di 1-0 a favore degli striscioni, in vantaggio grazie alla rete di Rapetti.

Dopo l'interruzione la signora Saffioti è tornata in campo accompagnata dai capitani, ma non sono state riscontrate le condizioni necessarie per decretare la ripresa del gioco.

La gara dovrà essere ricollocata in calendario: si ripartirà ovviamente dal risultato di 1-0 e dal momento effettivo dell'interruzione.