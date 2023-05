Tutto pronto per il Meeting Città di Savona: raddoppiano rispetto al 2022 le medaglie olimpiche presenti

Sono raddoppiate il numero di medaglie olimpiche, in totale 20, rispetto all'edizione 2022. Ma non solo anche medaglie mondiali e europee.

Non ci sarà l'oro olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs che ha gareggiato per la prima volta proprio sulla pista savonese l'anno scorso dopo la vittoria di Pechino, ma saranno presenti nella gara regina Filippo Tortu, oro olimpico nella 4×100 che nella città della Torretta portò il suo primato personale dei 100 metri a 10"03 (poi migliorato superando la leggenda Pietro Mennea con 9.99 a Madrid) e il compagno di staffetta Fausto Desalu nei 400 metri.

"È doveroso un ringraziamento di tutta la comunità all'atletica Savona e a Marco Mura per lo strepitoso lavoro che fanno ogni anno. Ci regalano un evento di straordinario livello e portano avanti un progetto che deve essere un esempio per tutta la città: ogni anno cresce e compie un passo in avanti - ha detto il sindaco Marco Russo - Aggiunge un pezzetto che lo rende più ricco dal punto di vista sportivo, culturale e civile. Un evento che non sta solo nel complesso sportivo ma sempre di più è nella città".