Tennistavolo. Golden Coppa Liguria, ottimi risultati per l'Asd Toirano. Galfrè raggiante: "Podio di Panizza e Ponassi dimostrazione di grande crescita"

Grandi risultati per l'Asd Toirano di Tennistavolo nella terza prova Golden della Coppa Liguria 2023/2024 (clicca QUI ).

Nella gara disputata a Toirano, spicca il podio conquistato dai due giovanissimi talenti di casa Massimo Ponassi e Carlo Panizza, andati molto vicini all'accesso alla finale, cedendo in semifinale dopo incontri molto combattuta.

La soddisfazione die questo risultato arriva anche dalle parole di Christian Galfrè, consigliere della Asd Toirano e responsabile del settore Tennistavolo: "Il piazzamento al terzo posto dei nostri due ragazzi è un risultato positivo perché, per la prima volta in questa breve serie di tornei (la gara di Toirano era la terza ed ultima prova Golden del circuito), siamo riusciti a portare due nostri tesserati sul podio. A Chiavari, a metà gennaio, era riuscito a raggiungere la terza posizione Leonardo, fratello di Massimo, che questa volta non ha potuto partecipare perché ha il braccio ingessato, un infortunio che, purtroppo, gli fa perdere quasi due mesi di attività".

"Carlo e Massimo hanno dimostrato di essere cresciuti sia tecnicamente sia mentalmente - continua Galfrè - proseguendo su questa strada, potranno togliersi belle soddisfazioni in futuro. Resta però un po' di rammarico perché entrambi, in semifinale, avrebbero potuto arrivare al successo. Massimo, contro il ragazzo della Segesta Nova che ha poi vinto il torneo, ha avuto un set point per portarsi sul 2-1, annullato dall'avversario con un po' di fortuna. Carlo ha ceduto al quinto set ad un ragazzino che, nella sua categoria Under 11, fa già attività in ambito nazionale".

"Molto positiva anche la prova di Bianca che ha aperto la giornata vincendo in 3 set su un avversario già esperto, per poi mettere in difficoltà i ragazzi incontrati successivamente, confermando di essere in crescita. Bravi anche Francesco e Davide che, pur avendo iniziato da pochi mesi, hanno dimostrato di essere già in grado di competere nei tornei ufficiali.

Il nostro principale obiettivo è rafforzare il settore giovanile, portando altri bambini e bambine ad avvicinarsi a questo sport che, spesso ingiustamente sottovalutato, può dare grandi soddisfazioni e benefici, sia sul piano del miglioramento della concentrazione sia dal punto di vista fisico.

Sul piano prettamente agonistico, nel prossimo fine settimana avremo cinque formazioni impegnate nei campionati a squadre. Sarà una giornata importante soprattutto per la nostra formazione di Serie C1, che dovrà fare risultato per mantenere la categoria.

Per quanto concerne l'aspetto organizzativo, ci stiamo già preparando al fine settimana del 23 e 24 marzo, quando, nel palazzetto dello sport di Toirano, ospiteremo una prova regionale Grand Prix della Coppa Liguria. Nell'arco delle due giornate saranno disputati sette tornei di singolo (quattro maschili e tre femminili) e ci attendiamo una nutrita partecipazione da tutta la regione; la nostra speranza è poter avere più di cento iscritti per dare vita a tornei avvincenti e combattuti e per vivere un fine settimana divertente e coinvolgente per tutti", ha concluso il consigliere della Asd Toirano e responsabile del settore Tennistavolo.