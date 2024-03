Tennistavolo: Massimo Ponassi e Carlo Panizza conquistano il podio al Golden di Toirano

Si è svolta a Toirano, 3 marzo, la terza prova Golden della Coppa Liguria 2023/2024. Presenti 15 giovani in rappresentanza di 4 società.

La Asd Toirano ha ottenuto buoni risultati con i suoi cinque tesserati, tutti bravi a vincere almeno una partita. Nel singolo Under 21 (limitato 3000 punti) terza posizione ex aequo per Massimo Ponassi e Carlo Panizza; entrambi sono andati molto vicini all'accesso alla finale, cedendo in semifinale dopo incontri molto combattuti.

Piazzamento nei quarti di finale per Francesco Vacca, al suo esordio ufficiale. Hanno ben figurato anche Davide Berardo e Bianca Sportelli. Bianca, inoltre, si è classificata quarta nel singolo misto Under 13.

L'Under 21 è stato vinto da Pietro Andaloro (Segesta Nova); seconda posizione per Umberto Baffigi (Villaggio Sport) che ha primeggiato nel singolo Under 11 davanti a Giuseppe Orsi (Savona), Tommaso Trucco (Savona), Giovanni Cella (Villaggio Sport).

Nel singolo Under 13 successo di Alessia Pesce (Savona); seconda Arianna Pesce (Savona), terzo Nicola Casoni (Villaggio Sport).

Il Tennistavolo Savona ha vinto le prove di squadra Under 11 e Under 13; in entrambe, seconda posizione per il Villaggio Sport.

Nell'ultimo fine settimana di febbraio la Asd Toirano era stata impegnata nei campionati a squadre maschili con tre formazioni.

In Serie C1 il Toirano non riesce ad ostacolare la corsa della capolista MLM Mondovì e si arrende col risultato di 1 a 5. L'unico punto, ottenuto in apertura, porta la firma di Massimiliano Genta. Andrea Bottaro e Walter Lepra non sono riusciti ad ottenere successi; gli incontri sono stati comunque combattuti, al punto che nelle sconfitte i giocatori locali hanno strappato quattro set agli avversari.

La classifica vede Toirano al settimo posto, in zona retrocessione. Sarà determinante tornare a vincere nel prossimo turno, 9 marzo in trasferta con Torino Universitaria.

In Serie D1 prosegue la serie positiva dei Toirano "Sensei", alla terza vittoria consecutiva. Questa volta ne ha fatto le spese il Vallecrosia "B", giunto al palasport di via Aldo Moro a pari punti coi padroni di casa. Come nelle aspettative ne è uscita una sfida equilibrata, terminata 4 a 3 per i toiranesi. Due i punti realizzati da Federico Occelli, uno ciascuno da Andrea Marino e Roberto Pesce; la squadra era completata da Andrea Abete.

Il sesto successo in campionato vale la seconda posizione in classifica: nella prossima giornata turno di riposo per i Toirano "Sensei", mentre lo scontro diretto tra Arma di Taggia e Vallecrosia "A" stabilirà il nome della prima in classifica.

In Serie D2 sconfitta di misura per il Toirano "A" che, nell'impegnativo girone playoff, ha ceduto nuovamente col minimo scarto, 4 a 3. Questa volta in trasferta, al Bordighera, che all'andata era stato superato dal team toiranese con lo stesso risultato. Anche questa volta il contributo alla squadra è equamente diviso: una vittoria ciascuno per Gianluigi Marras, Nello Pruiti Ciarello e Stefano Tavilla, col rammarico di due incontri persi al quinto set.