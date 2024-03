Calcio, Prima Categoria. San Filippo Neri Yepp Albenga vede la salvezza. Rotiroti: "Manca poco per l'obiettivo"

Il San Filippo Neri Yepp Albenga vede la salvezza diretta nel campionato di Prima Categoria, dopo il successo importante contro l'Ospedaletti per 1-0 che vale doppio.

"La vittoria con l'Ospedaletti vale tantissimo per la classifica visto che manca pochissimo perché anche la matematica ci faccia festeggiare con largo anticipo sui programmi di inizio anno la salvezza - ha dichiarato Davide Rotiroti, vice allenatore dei giallorossi - sia per il morale (l'ottima prestazione col Vadino che però non aveva portato punti poteva lasciare qualche strascico e scoria) e anche e soprattutto per il prestigio perché questi ragazzi si meritavano finalmente di vincere una partita con una cosiddetta grande del campionato.

Ovvio che ci voglia sempre un po' di scaramanzia ma questi tre punti sono forse il tassello decisivo che ci porterà a giocare le ultime partite al meglio, senza assilli e ansie particolari, il che significherà, almeno si spera, di esprimerci al meglio sotto il livello del gioco come sta avvenendo nelle ultime settimane".

Rotiroti analizza la stagione dei giallorossi: "La stagione, fino a questo punto, non si può che giudicare positiva in quanto l'obbiettivo che ci eravamo posti ad inizio anno era una salvezza tranquilla e, nonostante tanti infortuni e vicissitudini che però non abbiamo mai sbandierato per non creare alibi ai giocatori, ormai è ad un passo: Stagione positiva anche perché abbiamo proseguito sulla falsariga della scorsa stagione cercando di valorizzare i nostri giovani della juniores e buttandoli nella mischia senza problemi anche nelle partite importanti, anche grazie all'aiuto di quei cinque giocatori di esperienza che abbiamo in rosa come Scola, Bazzarini, Sorrentino, Miserendino e capitan Mascardi".