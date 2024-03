Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni settimanali, campionato già concluso per mister Alessi

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA





GARE DEL 3/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 CAMPOMORONE SANT OLCESE

Per il comportamento di tre soggetti che indossavano tute riportanti i colori sociali, presenti sugli spalti, che, per tutta la durata della gara rivolgevano insulti e minacce nei confronti della terna arbitrale. Per aver consentito l'ingresso durante l'intervallo in zona riservata agli stessi, senza averne diritto in quanto non presenti in distinta, fuori dallo spogliatoio della terna arbitrale che continuavano a rivolgere insulti e minacce; alla richiesta del ddg al dirigente accompagnatore ufficiale della società di allontanare codeste persone e farle uscire dalla zona riservata, questi non vi ottemperava. Inoltre, al termine della gara le stesse persone si ripresentavano davanti allo spogliatoio della terna, tenendo il comportamento avuto in precedenza e, una volta chiusa la porta dello spogliatoio arbitrale, sferravano forti pugni dall'esterno

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 5/2024

DE PAOLIS LUCA (TAGGIA)

Dalla panchina, apostrofava la terna con ripetute espressioni ingiuriose; alla notifica del provvedimento disciplinare, tentava di trarre in inganno il ddg nella sua identificazione, sostenendo di essere un calciatore, veniva poi identificato negli spogliatoi da parte del ddg medesimo. Uscendo dal rdg, oltre a ritardare notevolmente la ripresa di gioco, teneva un comportamento gravemente minaccioso nei confronti della terna e rivolgeva ai dddg applausi denigratori (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per aver tentato di trarre in inganno il ddg, celando la propria identità)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 4/2024

MARANINI FRANCESCO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Per non aver ottemperato alla richiesta del ddg di far allontanare soggetti riconducibili alla società, non presenti in distinta, dalla zona riservata, durante l'intervallo, i quali, poi, a fine gara, si ripresentavano davanti allo spogliatoio della terna, tenendo il comportamento avuto in precedenza e, una volta chiusa la porta dello spogliatoio arbitrale, sferravano forti pugni dall'esterno

ALLENATORI

SQUALIFICA PER SEI GARE

ALESSI DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

Espulso per doppia ammonizione, si avvicinava al ddg con atteggiamento minaccioso, venendo trattenuto a stento dai propri calciatori; nel 2o t, si sistemava tra il pubblico, tenendo un atteggiamento irriguardoso nei confronti della terna e rivolgendo ai dddg insulti divario tipo (art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per aver reiterato il proprio comportamento anche al di fuori del tdg, dopo l'espulsione)

AMMONIZIONE (III INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CESARETTI DAVID (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

A gioco fermo, dopo un'ammonizione, continuava a protestare nei confronti del ddg e, con tono sarcastico, gli rivolgeva un'espressione irriguardosa (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per il tenore dell'espressione usata)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MALFATTO GIANBATTISTA (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VII INFR)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

FABBRI ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA CALCIO SRL)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DOTTO LORENZO (BUSALLA CALCIO)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GUARAGLIA SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (II INFR)

FOSSATI CRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARZI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

COMPAGNONE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

COMIOTTO MATTIA (IMPERIA CALCIO SRL)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

CHIRIACO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)