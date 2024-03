Sanremese. Un'ora di diretta per il presidente Masu: "Senza l'Arena Sanremo il club non potrà che vivacchiare in Serie D" (Video)

E’ durata giù di un’ora la diretta Facebook del presidente di Alessandro Masu, pianificata per ragguagliare i tifosi della Sanremese e tutti gli appassionati sugli ultimi sviluppi riguardanti la società matuziana.

Dagli aspetti tecnici all’Arena Sanremo, fino ad arrivare all’amministrazione comunale, il massimo dirigente biancazzurro non si è sottratto alle domande poste da stampa e supporter.

Ecco i principali argomenti trattati.

PRIMA SQUADRA

“Non avevamo l’aspettativa di vincere il campionato - ha ribadito il presidente - ma di ottenere più vittorie possibili. Dopo un avvio con tante difficoltà e numerosi infortuni sul fronte offensivo, siamo riusciti a risalire la china con un tecnico determinato e capace come Gori. L’obiettivo è di conquistare più punti possibili da qui alla fine, puntando sui nostri giovani e pianificando la prossima stagione. Domani affronteremo una squadra costruita per vincere il campionato come l’Rg Ticino, ma che ha deluso le attese: nonostante le forti piogge in arrivo dovremo giocare grazie al drenaggio del nostro terreno di gioco”.

ARENA SANREMO

“Il 27 ottobre abbiamo presentato il documento di fattibilità, seguendo l’iter predisposto dal decreto stadi. Il nostro auspicio era di arrivare in pochi mesi al permesso di costruire, cosa che però non è avvenuta nonostante fossero stati presentati da parte nostra tutti i documenti idonei.

L’Amministrazione Comunale non è stata del medesimo avviso, ecco perchè c’è stato il ricorso al Tar.

L’Arena Sanremo, lo ripeto, non vuole sostituirsi al Teatro Ariston, ma rappresenta per la città e l’intera regione l’opportunità di dotarsi di una struttura pilota anche a livello nazionale.

Costruire l’impianto è vitale per sostenere economicamente il club e i piani di sviluppo tecnici. Sarò chiaro: senza l’Arena Sanremo la Sanremese non potrà che vivacchiare in Serie D. Un approccio al calcio professionistico porterebbe inevitabilmente al fallimento a causa delle spese richieste”.

IL RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE

“Sul progetto Pian di Poma ognuno ha fatto la propria parte in piena collaborazione.

Non è un segreto l’acquisizione di Villa Helios, oltre alla costruzione da parte nostra della tribuna e della palestra.

Non appena abbiamo presentato il progetto stadio i rapporti con il sindaco si sono però raffreddati. Sono molto dispiaciuto per questo-2.

I NUOVI INVESTITORI

“Il viaggio in Canada è stato estremamente fruttuoso. Mergerscorp, la società di intermediazione elvetica, ci ha permesso di interfacciarci con questo gruppo, ma non rappresentano gli unici investitori interessati. Vi sono altri due soggetti pronti a investire nella Sanremese, in modo particolare per la progettualità che ci siamo prefissati a livello di settore giovanile”.

La diretta completa: