Calcio, Promozione: al Celle Varazze basta un tempo per superare il Pra, 4-1 in scioltezza firmato Morando, Anselmo, Bonanni e Cuka

CELLE VARAZZE - PRA 4-1 (25' N. Morando, 43' Anselmo, 44' Bonanni, 81' Cuka - 58' Gjoka)

FINISCE QUI! Netta vittoria del Celle Varazze, che cala il poker contro il Pra rafforzando il secondo posto alle spalle della S.F. Loano. Genovesi a secco ma ancora in piena lotta per evitare i playout

90' cinque di recupero

90' ancora Morabito da fuori, destro al volo che si perde alto

88' traversa piena di Morabito, sfortunato il Pra, vicino al secondo gol

84' staffetta Piroli-Nelli, anche Monteforte esaurisce le sostituzioni

81' IL POKER DEL CELLE VARAZZE! CUKA! Rasoiata da fuori area in buca d'angolo, Lepri può solo guardare, 4-1 alla Natta

76' ultimi due cambi per Odescalchi: Morabito e Leotta in campo al posto Valcavi e Gjoka

75' Saracco in diagonale non trova lo specchio, squadre che iniziano ad allungarsi dopo aver speso tanto dal punto di vista fisico

72' Anselmo lascia il campo a Cuka

63' S. Severi al posto di Bonanni, secondo cambio ordinato da Monteforte

62' gran movimento di Anselmo sul cross di Balleri, stop a seguire e diagonale di prima intenzione deviato in angolo da Lepri

61' lo stesso numero dieci giallonero calcia direttamente in porta, destro impreciso che si perde oltre la traversa

60' Saracco in ritardo su El Hamraqoui, giallo e punizione dal limite a favore dei genovesi, che hanno preso coraggio in questi ultimi minuti

58' GJOKA! Trova la rete del 3-1 il Pra! Bella trama palla a terra nello stretto da parte dei gialloneri, che mandano il numero sette a tu per tu con Debenedetti, battuto con un potente mancino sotto la traversa

56' Bonanni incontenibile palla al piede, saltati di slancio un paio di avversari prima di aprire sulla destra per Balleri, il cui traversone viene raccolto in presa alta da Lepri

54' prima parte di questa ripresa con un Celle più tranquillo e un Pra che tenta di alzare i giri del motore rispetto a un primo tempo da dimenticare

53' Larosa rileva Fazzi tra le fila giallonere

50' Gjoka recupera palla e fa correre sulla destra Banchieri, cross rasoterra che attraversa tutta l'area senza impensierire Debenedetti

46' si ricomincia! Monteforte inserisce subito Balleri al posto di Schirru, mentre Odescalchi lancia nella mischia Banchieri e Casali lasciando negli spogliatoi S. Morando e Calvi

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo all'Olmo-Ferro: dominio del Celle Varazze che conduce 3-0 sul Pra

44' SEGNA ANCHE BONANNI! TRIS BIANCOBLU! Destro potente sul primo palo che piega le mani del portiere giallonero, 3-0 Celle Varazze e partita virtualmente chiusa già prima dell'intervallo

43' ANSELMO! 2-0 CELLE VARAZZE! Incornata perentoria del capitano, che raccoglie il traversone di Tissone pescando l'angolino sotto l'incrocio dei pali dove Lepri non può arrivare

40' finale di primo tempo con il Celle che ha leggermente abbassato i ritmi, resta comunque imprecisa e prevedibile la circolazione di palla dei gialloneri, autori di un prova sottotono fino ad ora

31' Schirru ci prova da distanza impossibile, soluzione troppo affrettata da parte del numero cinque biancoblu

28' Odescalchi non ci sta: "Entrano come nel burro!" urla ai suoi. E' un Pra fin qui piuttosto passivo

25' N. MORANDO! CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Altro cross di Durante dalla destra, Orlando sul versante opposto appoggia all'indietro per il velo di Anselmo che libera al tiro il numero dieci di casa, conclusione potente che colpisce il palo interno prima di finire in fondo al sacco. 1-0 più che meritato per quanto visto fin qui

22' continua a farsi preferire il Celle Varazze, costantemente in proiezione offensiva con il Pra schiacciato nella propria metà campo

18' N. Morando sbatte contro la barriera, l'azione prosegue con il cross di Durante a pescare la testa di E. Severi, il cui tentativo viene respinto da Rossini

17' Anselmo atterrato al limite dei sedici metri, punizione interessante per la squadra di casa

13' sfonda ancora a sinistra la squadra di Monteforte: questa volta è Orlando, sempre imbeccato da Tissone, a mettere in mezzo un pallone invitante, si salva in qualche modo la difesa genovese

11' la prima occasione del match è a favore del Celle Varazze: Tissone fa correre a sinistra Bonanni, preciso traversone in mezzo dove Piroli, a due passi dalla porta, non riesce, di testa, a inquadrare lo specchio

7' c'è poco da segnalare in questi primi minuti, fasi di studio e ritmi non certo alti

1' si parte! Celle Varazze in tenuta arancione, Pra con i classici colori gialloneri

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Debenedetti, Severi S., Orlando, Tissone, Schirru, Saracco, Durante, Bonanni, Piroli, Morando N., Anselmo

A disposizione : Ghizzardi, Fossati, Colombo, Balleri, Amenduni, Severi S., Cuka, Maggi, Nelli

Allenatore : Monteforte

PRA: Lepri, Calvi, Valcavi, Rossini, Favorito, Raso, Gjoka, Rejaibi, Morando S., El Hamraqoui, Fazzi

A disposizione : Turone, Leotta, Marchelli, Banchieri, Marino, Charles, Casali, Larosa, Morabito

Allenatore : Odescalchi

Arbitro: Ucci di Genova

Assistenti: Cocco di Genova - Filippi di Savona