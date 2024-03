Calcio, S.F. Loano. Cattardico esalta Scognamiglio: "Le sue parate ci hanno impedito di chiudere il match di Ventimiglia"

C'è un unico rimpianto nella testa di mister Cattardico dopo l'1-1 raccolto dalla San Francesco Loano sul campo del Ventimiglia: non aver chiuso la partita dopo il vantaggio iniziale di Totaro.

Il risultato finale, infatti, è accolto di buon grado dall'allenatore rossoblu, soprattutto per il valore dimostrato dalla squadra granata.

"Di per sè pareggiare al Morel non è affatto un cattivo risultato, anzi: il Ventimiglia è squadra che sa giocare a calcio ed ha all'interno del proprio organico tanti giocatori di livello. Penso ad esempio, solo per fare qualche nome a Sparma, Gambacorta e Rea.

Purtroppo per noi anche Scognamiglio ha fatto una partita super, sfoderando due parate senza senso che ci hanno impedito di andare sul 2-0.

Adesso raccogliamo le forze e prepariamoci alla partita contro la Praese di Coppa: avremo non poche assenze per squalifica, concentrate soprattutto nel reparto d'attacco, ma sono convinto che chi scenderà in campo saprà dare il meglio. Poi ci concentreremo sul San Cipriano, un match per noi importantissimo. Guai a dare il campionato per concluso, ci sono ancora tanti punti in palio per tutti".