Calcio, Seconda Categoria A. Borghetto a riposo, l'Imperiese aggancia i granata in vetta. Sandri "San Bartolomeo dominato" (FOTO)

Grazie alla quarta vittoria consecutiva, i ragazzi allenati da Andrea Sandri e Donato De Simeis hanno messo in mostra un gioco coordinato e una strategia vincente, confermando la loro posizione di forza nella zona promozione e raggiungendo la prima posizione in classifica .

Troviamo anche la preannunciata rotazione della rosa imperiese, che ha permesso anche a diversi giocatori dell’organico di esprimersi. A riguardo spiega il tecnico Andrea Sandri: “È stata una partita dominata, che abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità e il cui risultato non è stato mai in discussione. Giocatori con meno tempo di gioco hanno avuto l’occasione di mostrare il loro valore e mi trovo molto soddisfatto anche per questo. Chi gioca meno si fa trovare pronto e tutti i ragazzi stanno portando la giusta mentalità: sanno cosa fare, la nostra spinta è data dalla forza del gruppo. Le prossime partite sono sicuramente decisive, anche per poi affrontare il Borghetto dopo la pausa pasquale, ma a riguardo dico sempre ai ragazzi, la partita la facciamo noi e siamo noi gli artefici del gioco, indipendentemente dagli altri. Siamo noi i padroni del nostro destino”.