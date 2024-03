Giudice Sportivo, Eccellenza: gli squalificati e i diffidati dopo la 25° giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 10/ 3/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

Al 17' del st dapprima rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa poi ne rivolgeva un'altra alla terna arbitrale (art. 36 novellato CGS).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CANEPA PIETRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Al 44' del st ripeteva più volte un'espressione irriguardosa nei confronti della terna arbitrale (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata per il tenore dell'espressione usata).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

TAZZER MASSIMO (CAIRESE)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA CALCIO SRL)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

CARBONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BASSO ALESSANDRO (CAIRESE)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MAZZOLINI EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

BENASSI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BONCI STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ANICH JOEL DEAN (PIETRA LIGURE 1956)

INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

GUALTIERI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

ALVAREZ BARRETO PABLO A. (TAGGIA)

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CHIRIACO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

REVELLO ALESSANDRO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

BRUNOZZI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FRIULI FABIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GARIBBO LUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

MURA EDOARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)