Calcio, Promozione: in rampa di lancio una giornata chiave, sia in vetta che in coda

Terminati i 90 minuti odierni saranno solo quattro le partite in calendario e tutto lascia presupporre al successo finale della S.F. Loano.

In casa rossoblu è alta la consapevolezza per l'importanza della gara odierna con il San Cipriano, ma un orecchio sarà rivolto anche a Carcare, dove si disputerà l'incontro tra i biancorossi, obbligati a vincere per insidiare il quarto posto della Sestrese (oggi ospite al Ruffinengo), e il Celle Varazze, seconda forza del campionato.