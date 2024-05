Calcio, Eccellenza. La Cairese accede alle finali playoff nazionali, battuto 3-2 il Rivasamba

RIVASAMBA - CAIRESE 2-3 (3' e 67' Ferretti - 10' G. Graziani, 82' autorete., 116' Silvestri rig.)

17' FINISCE QUA! LA CAIRESE ACCEDE ALLA FASE NAZIONALE DEI PLAYOFF

15' saranno due i minuti di recupero

14' Porro di testa a lato, il Rivasamba prova ad organizzare l'ultimo assalto

12' esce un generosissimo Hernandez, al suo posto Bogarin

11' PARTE UN PARAPIGLIA CLAMOROSO, SILVESTRI VA A ESULTARE SOTTO LA TRIBUNA, ESPULSO QUEIROLO

10 CAIRESE IN VANTAGGIO! SILVESTRI SPIAZZA CAVAGNARO!

9' RIGORE PER LA CAIRESE! FALLO DI MANO IN AREA SUL TIRO DI HERNANDEZ, CAZACU INDICA SUBITO IL DISCHETTO!

8' Rovido fa tutto bene tranne la conclusione finale, Scalvini temporeggia e riacquista la sfera

6' Silvestri dai 22 metri, punizione che scende troppo tardi rispetto alla trasversale di Cavagnaro

3' Delishi in campo per Garbarino, nuovo cambio gialloblu

2' subito Garbarino scalda i guanti a Cavagnaro, attento il portiere sul suo palo

1' Cesaretti rinforza gli ormeggi, Lasagna per Cirrincione

1' si riparte!

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

15' termina il primo tempo supplementare

13' entrambe le squadre in 10 espulsi Ruffino e Gargiulo

11' Sassari a un centimetro dal vantaggio! Sassari vede ribattuta sulla linea la sua conclusione a botta sicura!

10' la Cairese inverte gli esterni , Thomas Graziani a destra, Chiarlone a sinistra, Sassari e Hernandez i due riferimenti offensivi

9' ammonito mister Gandolfo

8' ammonito Hernandez

6' Scalvini anticipa in uscita Ferretti, sulla ripartenza azione nello stretto al limite della Cairese dai e vai un soffio impreciso per l'inserimento di Thomas Graziani

1' si riparte! La Cairese per accedere alla fase nazionale deve necessariamente vincere, al Rivasamba basterebbe il pareggio per il miglior piazzamento in campionato

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARI

50' FINISCE QUI! SI VA AI SUPPLEMENTARI!

47' ammonito Queirolo

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' ammonito Ferretti

37' IL PAREGGIO DELLA CAIRESE! PASTICCIO DELLA RETROGUARDIA ORANGE E AUTORETE!

36' esce un applauditissimo Cusato, al suo posto Bacigalupo

32' ammonito mister Cesaretti

29' cambio Cairese: Chiarlone per Turone, risponde il Rivasamba con Rovido per Oliveri

28' ammonito Sassari

27' Amato - Sani, nuovo cambio Rivasamba

22' RIVASAMBA IN VANTAGGIO! FERRETTI IN PRESSIONE SU SCALVINI, IL PORTIERE RINVIA SULL'ATTACCANTE, LA PALLA BEFFARDAMENTE ROTOLA IN PORTA

20' nuova azione Rivasamba, ponte e tap in fallito, nel frattempo Thomas Graziani rileva Lazzaretti

17' Baldassarre - Lauro, primo cambio calafato

15' azione quasi similare sull'altro fronte, Hernandez strappa e calcia forte sul primo palo, parata che vale un gol da parte di Cavagnaro!

13' parte la 4x100 del Rivasamba, Baldassarre chiama Scalvini alla respinta sul suo palo. Gli orange avrebbero potuto gestire meglio la transizione

11' Percussione di Oliveri centrale, palla buona per Cirrincione solo in area, ottimo Scalvini nel chiudere in uscita bassa

7' canonico inserimento di Cusato, questa volta defilato sul centro sinistra, il destro a giro non incrocia lo specchio di Scalvini

2' ammonito Silvestri

1 inizia al ripresa, la Cairese non ha mai abbandonato il campo, rimanendo nei pressi di mister Boschetto

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo 1-1 all'Andersen

46' azione prolungata del Rivasamba, Amato va alto di testa

45' saranno due i minuti di recupero

41' Silvestri punta Porro, il giocatore gialloblu cade in area, Cazacu lascia correre

39' ammonito Porro

36' doppio tentativo di Silvestri, il primo sul muro della barriera, poi destraccio alto

34' giallo per Baldassarre

28' cambia Boschetto. Lazzaretti chiamato a muro davanti alla difesa, Gabriel Graziani dovrà occuparsi di Cusato

27' ammonito Garbarino

25' Cairese senza fronzoli nel pacchetto arretrato, sono già quattro i palloni calciati fuori dall'Andersen...

24' proteste di Cusato, Cazacu lo ammonisce

22' Partita molto aperta in questa avvio. Gara piacevole indipendentemente dalla posta in palio

18' Senza Sogno Boschetto disegna un 4-4-1-1, con Turone a gravitare alle spalle di Hernandez

14' occasionissima per Silvestri! Ottimo il lavoro al limite, meno il destro a chiudere l'azione. I gialloblu a un passo dal vantaggio

12' Accarezza dalla fascia sinistra la sfera Sassari, il cross viene bloccato da Cavagnaro

10' IL PAREGGIO DELLA CAIRESE, COLPO DI TESTA VINCENTE DI GABRIEL GRAZIANI! LA ZUCCATA DELL'EX CENTROCAMPISTA DELL'ALBENGA TOCCA IL PALO E OLTREPASSA DI POCO LA LINEA, SICURISSIMI GLI ASSISTENTI BOTTO E L'ABITRO CAZACU

8' Rivasamba a marce altissime in questo avvio, Boschetto da indicazioni da fuori campo, molte indicazioni per i propri centrocampisti

5' Arancioni a un passo dal raddoppio, alto di un palmo il colpo di testa di Cusato

3' RIVASAMBA SUBITO IN AVANTI! FERRETTI DA POCHI PASSI!

1' si parte!

PRIMO TEMPO

RIVASAMBA: Cavagnaro, Baldassarre, Gualtieri, Ruffino, Queirolo, Porro, Amato, Cusato, Oliveri, Cirrincione, Ferretti,

A disposizione: Assalino, Del Corso, Lasagna, Bacigalupo, Rovido, Sani, Lauro, Bondi, Bartolozzi.

Allenatore: Cesaretti

CAIRESE: Scalvini, Garbarino, Anselmo, Boveri, Gargiulo, G. Graziani, Sassari, Turone, Lazzaretti, Silvestri, Hernandez.

A disposizione: Basso, La Rosa, Gjataj, Chiarlone, T. Graziani, Bogarin, Montano, Delishi, Canonica

Allenatore: Gandolfo (Boschetto squalificato)

Arbitro: Cazacu di Albenga

Assistenti: Botto e Biase di Genova