Calcio. Il Città di Savona non giocherà più a Quiliano. Il presidente Santucci: "E' molto probabile, la capienza ridotta è un limite"

Dovrebbe essere ufficializzata in settimana la nuova struttura che ospiterà il Città di Savona per le ultime giornate di campionato.

La limitazione della capienza del "Picasso" di Quiliano a 200 posti rappresenta infatti un margine penalizzante secondo il club biancoblu.

"E' vero, molto probabilmente - spiega il presidente Santucci - non giocheremo più a Quiliano. Il campo non è infatti ancora stato omologato e risulta evidente come la capienza ridotta a 200 ingressi sia per noi e la nostra tifoseria un limite penalizzante.

Ci siamo già mossi per trovare una sede idonea e nei prossimi giorni daremo le comunicazioni del caso".

Nel corso della giornata le due ipotesi emerse sono il "Faraggiana" di Albissola e l'"Olmo Ferro" di Celle Ligure, con la seconda ipotesi che, secondo alcune indiscrezioni, appare in forte vantaggio.