Atletica Arcobaleno Veronica Parodi protagonista al "Città di Finale Ligure"

Fine settimana caratterizzato dalla riunione di apertura Golden Peso/Golden Alto organizzata dall’ASD Atletica presso l’impianto sportivo di Villa Gentile per l'Atletica Arcobaleno.

Marco Zunino lancia un significativo segnale: corre i 500 praticamente in solitudine e conclude con un notevole crono di 1.04.23, di fatto nuova miglior prestazione ligure assoluta su questa distanza spuria, ma, soprattutto, grande viatico per una stagione che lo vedrà impegnato forse più sugli 800 che sui “suoi” 400. Cresciuto e portato ai Campionati Mondiali Allievi dal suo coach e mentore Francesco Romano da qualche mese è seguito da Giorgio Fazio, supportato da Mattia Sirello. Alle spalle di Zunino buon secondo Mirko Morando in 1.07.81.

Nella medesima riunione si registra inoltre l’exploit del neo allievo Enzo Victorino Peragine, atleta dalle variegate attitudini che in questa occasione esordisce nel triplo con la ragguardevole misura di 13.52 che gli vale il 2° posto in classifica assoluta, a pari misura con il vincitore.

Altri buoni piazzamenti il 2° posto di Gabriele Di Vita nel miglio (corso in 4.36.72), gli argenti nel peso allievi per Riccardo Bonato (10.27) e nel peso Master per Adriano Rodrigo (m. 11,31 con l’attrezzo da 6 kg). Terza nel triplo la neo allieva Francesca Salaris con la misura di 9.35.

A Finale Ligure si è svolto il 3° Trofeo di Marcia "Città di Finale Ligure". La portacolori Arcobaleno Veronica Parodi (nella foto sotto) si è classificata al 7° posto nella classifica assoluta, conquistando il titolo di Campionessa Regionale Ligure 2024 sui 5 km, coperti in poco più di 30’.

A Genova brillante successo dell’intramontabile Laila Hero. Si è aggiudicata infatti l 9° Giro del Biscione, una classica del mondo amatoriale, dimostrando una volta di più la sua grinta ed il suo talento.