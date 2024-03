Calcio, La Baia Alassio Auxilium conferma mister Sardo: "Una partita storta non può cambiare la valutazione di un percorso"

Il giudizio di Enrico Sardo, tecnico della Baia Alassio Auxilium, sulla prestazione nell'anticipo contro l'Andora, perso 3-1, è stato a dir poco severo (CLICCA QUI).

Il mister delle vespe ha infatti invitato la società a porre delle riflessioni non solo sulla squadra, ma anche sull'allenatore stesso.

Poco fa il club del presidente Durante ha voluto confemare la fiducia alla propria guida tecnica, grazie anche ai risultati ottenuti nell'arco dell'intera stagione.

"La Baia Alassio Auxilium conferma la volontà di proseguire il progetto intrapreso con mister Enrico Sardo.

Prestazioni come quella di Andora possono capitare nell' arco di una stagione , il percorso fatto fin qui dalla nostra squadra è qualcosa di particolare e sinceramente inaspettato: in pochi, oltre noi, avrebbero auspicato questa posizione in classifica davanti a squadre partite con ben altri obiettivi.

Il risultato di una partita può portare gioia o delusione ma di certo non è ciò che influisce sulle valutazioni di una intera stagione, nel bene o nel male, se così fosse vorrebbe dire che nel perdere una partita si butta nel cestino un percorso entusiasmante e viceversa vincendone una si butta la polvere sotto il tappeto.