Calcio, Torneo delle Regioni Under 15- Piemonte, Veneto, Campania e Abruzzo sono le quattro semifinaliste

Grande ricambio rispetto alla scorsa edizione. Su quattro semifinaliste l’unica superstite è il Veneto.

L’Abruzzo supera i campioni in carica della Lombardia e torna in semifinale dopo sette anni. Anche la Campania interrompe il digiuno ed eguaglia il risultato del 2016. Il Friuli VG dal 2015 non riesce ad entrare tra le prime quattro. Il Piemonte VdA bene come nel 2018, il Lazio rimanda l’appuntamento per la terza edizione di fila. Il Veneto centra le semifinali per il secondo anno consecutivo.

Due sfide sono state decise ai rigori, le altre due con altrettanti successi di misura. Basta questo dato per fotografare i Quarti di finale vissuti sui centimetri. Il pubblico di certo non si è annoiato.

RISULTATI QUARTI DI FINALE

UNDER 15

Abruzzo-Lombardia 2-1

Veneto-Trento 1-0

Campania-Friuli VG 8-7 dtr (2-2)

Piemonte VdA-Lazio 7-5 dtr (2-2)

PROGRAMMA SEMIFINALI

28 Marzo

UNDER 15 (ore 11.00)

Abruzzo-Piemonte VdA (“G. B Ferrando” di Genova)

Veneto-Campania (“Begato 9” di Genova)