Il "Ciccione" di Imperia approda su Casual People2011 nella rubrica "Stadi in stato di abbandono"

Lo stadio "Ciccione" di Imperia approda su Casual People2011, pagina Facebook con oltre 160mila follower nella rubrica "Stadi in stato di abbandono".

I lavori per la realizzazione della contestata Cittadella dello Sport nell'antistadio destinato a ospitare campi da padel e bocce, snaturando il concetto stesso di stadio da calcio, e quelli per la nuova illuminazione si sono prolungati, infatti, accumulando ritardi su ritardi.

Lo stadio, dunque, non è in stato di abbandono ma si spera che i lavori di rifacimento del manto erboso possano essere intrapresi il prima possibile, in tempo per l'inizio della prossima stagione.