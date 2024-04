Calcio, Seconda Categoria B. Mallare pronto al rush finale. Capitan Pistone: "Rammarico per qualche punto perso. Playoff? Possiamo vincerli"

Il Mallare è pronto ad un rush finale importante nel campionato di Seconda Categoria targato Girone B.

Ad analizzare la situazione in casa rossoblu è capitan Pistone: "Come prima cosa complimenti al Dego alla stagione che sta facendo - ha dichiarato il giocatore dei rossoblu - anche se nello scontro diretto avremo meritato qualcosa di più. C'è sicuramente del rammarico per i punti persi quest'anno, anche se siamo stati bravi a vincere qualche partita nel recupero".

Pistone guarda avanti: "Crediamo alla promozione attraverso i playoff, anche se abbiamo ancora qualche partita davanti per mantenere questa posizione di classifica".

Il capitano ha analizzato la sua annata: "Sono contento come è andata questa stagione, ci alleniamo bene e la società ci è molto vicino: il bilancio è positivo".