Calcio, Under 15. Il Legino vince il Trofeo Caravella, battuto l'Anpi Casassa 2-1 in finale

Nella categoria Under 15 la leva 2009 del U.D.S Legino 1910 ha conquistato il primo posto al Torneo Caravella, il tradizionale happening calcistico di primavera organizzato dalla società SC Molassana Boero 1918.

Il torneo a carattere nazionale ha visto scendere in campo i ragazzi a partire dalla Under 17, e per tutte le altre leve a seguire.

A conti fatti più di 2000 atleti sono scesi in campo dal 25 marzo al primo di aprile.

Per raggiungere la finale il Legino di Mister Ravera, coadiuvato dal collaboratore Bizzari, ha dovuto primeggiare nel girone con Entella, Praese e San Bernardino, per poi battere 5-3 in semifinale la Lavagnese.

Il sigillo definitivo è arrivato nella finale con l'Anpi Casassa, battuta 2-1.