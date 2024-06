Calcio, Albenga. Arrocchi e attacchi, tra mosse social e giovani speranze

Sembra quasi una partita a scacchi quella che in questi giorni si sta vivendo ad Albenga sul fronte calcistico.

L'arrivo della nuova proprietà bianconera ha da una parte riacceso l'entusiasmo, dall'altra resta una cortina di dubbio dopo l'annuncio delle cariche dirigenziali (in attesa del nome del massimo dirigente), a cui però non ha fatto seguito alcun contatto diretto con la tifoseria, l'ammnistrazione e gli organi di stampa. Un aspetto quantomeno inedito in un periodo storico dove anche nelle categorie inferiori del calcio dilettantistico non si lascia nulla al caso sotto l'aspetto comunicativo.

Una mossa all'attacco, sotto questo punto di vista, l'ha piazzata stamane il Pontelungo annunciando il ritorno a pieno regime del Settore Giovanile, in un momento in cui proprio da casa Albenga emergono notizie contrastanti in relazione al vivaio bianconero.

Sul tema assemblea, ieri si è svolto l'incontro tra il presidente onorario Moro, il vicepresidente esecutivo Candela e l'avvocato Carmelo Santoro (già rappresentante del gruppo capitanato da Santi Cosenza). Da quanto filtrato è stato un summit meramente burocratico in ottica della prossima stagione.

Nuova stagione che vedrà buona parte dell'organico rivisto, con i primi nuovi nomi a disposizione di mister Mariotti che, verosimilmente, saranno svelati con l'arrivo della nuota settimana.