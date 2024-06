Calciomercato. Parte la campagna del Mallare con cinque conferme

Anche il Mallare inizia a farsi sentire in tema mercato.

Ovviamente i Lupi ripartono dalle riconferme, con cinque giocatori della rosa rossoblu che continueranno a far parte dell'organico a disposizione di mister Fiori.

A rimanere all' "Agosto" saranno:

Mattia Fiori, terzino classe 04

Atdhe Kadrija, portiere classe 98

Herolind Kadrija, attaccante classe 95

Vittorio Bianchetti, attaccante classe 02

Mattia Reale, centrocampista 02