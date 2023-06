Calcio. Marinelli all'attacco. Cena a Imperia e un messaggio a Sogno e Gargiulo

La notizia del contatto tra Simone Marinelli e l'Imperia ha rimbalzato in fretta all'interno del mondo dilettantistico.

Le storie del "Pittore" sono state infatti prese d'assalto su instagram e gli screenshot sulla cena di ieri sera a Imperia, nel ristorante di Nicholas Costantini, con mister Buttu e lo staff tecnico che lo ha accompagnato nell'esperienza all'Albenga, sono rapidamente circolati tra tutti gli appassionati.

A notte fonda, inoltre, è stato postato un messaggio diretto a Santiago Sogno e Juan Pablo Gargiulo, già annunciati dalla Cairese (ma attesi alla firma a inizio luglio). Un semplice "Come va? Tutto bene?" ma pronto ulteriormente a rinfocolare le vecchie tensioni con il sodalizio gialloblu.

Note di colore in pieno stile Marinelli, ma il percorso per il suo ingresso in "Piazza d'Armi" resta comunque non semplice. La partita vera e propria dovrebbe iniziare oggi con i primi contatti ufficiali tra le parti. Trovare una quadra sulla carta complessa, nell'arco di pochi giorni, non sarà comunque semplice, ma con l'ex presidente di Savona e Albenga i colpi di scena sono costantemente dietro l'angolo.