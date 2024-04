Bocce. Grande successo a Savona per la terza Giornata dell'Amicizia

Si è svolto ieri domenica scorsa, presso il "G.S. La Boccia"" di Savona, la "3a Giornata dell’Amicizia" torneo di bocce a coppie che ha visto partecipare quattro squadre liguri.

Era schierato il team rappresentativa dei colori della cooperativa sociale "Il Faggio" che da tempo sta sviluppando questa esperienza tra le molte promosse per promuovere l’attività sportiva. A contendere il trofeo in spirito di piena amicizia e divertimento, la formazione dell’ADSO di Savona, l’associazione sportiva Balbi di Sarzana e la formazione di “La Cavese - Centro diurno “Il porto” di Cavi di Lavagna

“Lo sport delle bocce sta acquisendo un crescente consenso nel settore degli sport inclusivi per caratteristiche intrinseche alla tipologia di gesto sportivo e per la forte socialità. L’obiettivo a breve termine sarà di organizzare un vero e proprio campionato regionale” ha spiegato la dott.ssa Romina Bracco responsabile delle attività sportive per Il Faggio

Preziosa la collaborazione dei dirigenti del G.S. LA Boccia che hanno assicurato una perfetta organizzazione. Era presente Francesco Rossello assessore allo Sport del Comune di Savona

Al termine un bellissimo momento di socialità con un pranzo.