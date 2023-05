Calcio, Prima Categoria. Camporosso e Pra all'atto decisivo, un pareggio e i rossoblu possono toccare la Promozione

Ultima partita stagionale per il Camporosso e se come sembra la vincitrice della poule playoff salirà in Promozione, il saluto dei rossoblu dal proprio pubblico rivelerà l'esito della lunghissima stagione vissuta dai ragazzi di mister Luci.

Attenzione al Pra, a livello di organico la squadra probabilmente più attrezzata dell'intero girone B, già vincitrice degli spareggi post season (pur senza essere promossa) giusto dodici mesi fa.

A conti fatti al Camporosso sarebbe sufficiente non perdere per blindare matematicamente il primo posto, in caso di successo giallonero, invece, il team di Odescalchi avrebbe il match point interno, la prossima settimana, contro l'Anpi Sport e Casassa (che ieri ha pareggiato 2-2 contro la Calvarese nell'anticipo).

Il fischio d'inizio al Comunale di Camporosso è fissato alle 17:30, a dirigere la partita sarà Andrea Fanciullacci.

La classifica: