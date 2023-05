CALCIO. SERIE D. LO BOSCO SHOW! IL VADO ESPUGNA SANREMO AL 120' E VINCE I PLAYOFF DEL GIRONE A

SANREMESE - VADO 1-2 (61' Aperi - 46' Lo Bosco, 120' Lo Bosco)

FINISCE QUI! IMPRESA DEL VADO A SANREMO, LA DOPPIETTA DI UNO STREPITOSO LO BOSCO REGALA LA VITTORIA PLAYOFF AI ROSSOBLU!

122' pochi secondi ancora da recuperare, tutta in piedi la panchina del Vado

121' ROSSO DIRETTO A BREGLIANO, INTERVENTO SCOMPOSTO SU TINTI. La Sanremese chiude in dieci

120' LO BOSCOOOO! LO BOSCOOOOO! VADO IN VANTAGGIO! CLAMOROSO AL "COMUNALE! Serpentina al limite del numero nove rossoblu, destro a giro all'angolino che infila Tartaro! Esplode la panchina del Vado!

119' espulso un componente della panchina del Vado per proteste

118' Pellicanò rileva Valagussa, ha sfruttato tutti gli slot possibili la squadra di casa

117' parapiglia tra le due panchine, il Vado vuole accelerare la ripresa del gioco

116' cross di Tinti nel nulla, sfuma una potenziale occasione per i rossoblu. E i secondi scorrono

115' cinque più recupero per le speranze del Vado, la Sanremese gioca con il cronometro in questo finale

113' De Bode spende il fallo da ammonizione, entrata in ritardo su Panattoni

112' ancora Manno, sinistro in diagonale rimpallato da Maglione

110' Manno fermato in fuorigioco, minuti finali anche per Aita, fuori Nouri

108' intanto entrano Panattoni per Aperi e Manno per Capra

106' Lo Bosco di forza recupera palla sulla trequarti, sfera in orizzontale per Bingo che ritarda la conclusione tra il disappunto della panchina rossoblu

105' si parte!

Didu suona la carica: "Dobbiamo giocarcela, uno contro uno con Bingo e Capra!" E si prepara ad entrare anche Manno

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Cambio di campo e via al secondo supplementare

105' passa a quattro in difesa il Vado: Tinti terzino sinistro, mentre in avanti agiscono più larghi Bingo e Capra a supporto di Lo Bosco e Di Renzo

103' entra anche Scalzi nella Sanremese, fuori Rizzo

102' Didu si gioca altre due carte dalla panchina: Castiglione e Bingo rilevano Casazza e Spanu

100' nulla da segnalare in questa fase, Sanremese in controllo del pareggio e Vado che fatica a ripartire

96' ammonito Tinti, avvio di supplementari con un Vado che non è riuscito ancora a proporsi in avanti

95' incornata di Maglione tra le braccia di un attento Fresia, ma era in posizione di fuorigioco il numero otto biancazzurro

94' Cenci spintona da dietro Larotonda, punizione dalla trequarti per la Sanremese

Squadre di nuovo in campo. Ricordiamo che in caso di parità anche al termine dei supplementari, sarà la Sanremese ad aggiudicarsi la finale playoff in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Si va ai supplementari al "Comunale"!

90'+6' ancora Vado in avanti, azione prolungata che porta al tiro D'Iglio, sfera alta

90'+5' Lo Bosco-Spanu-Capra, apre il piattone l'ex Finale, pallone sopra la traversa

90'+4' Giacchino per Riviera, arriva in pieno recupero il primo cambio in casa matuziana

90'+3' errori di misura da una parte all'altra, fischiato fallo in attacco a Di Renzo, si avvicinano i supplementari

90' cinque minuti di recupero

89' Bregliano resiste al pressing di Di Renzo e alleggerisce all'indietro per Tartaro. Problemi intanto per Bane, leva la pettorina Tinti, pronto ad entrare in campo

88' Rizzo inventa, Aperi in diagonale con poca luce per impensierire Fresia, riparte il Vado

87' questa volta in versione rifinitore l'attaccante ex Sanremese, ma il suo suggerimento nello spazio è esattamente a metà strada tra Spanu e Capra

85' ennesimo ripiegamento difensivo di Lo Bosco a disturbare Larotonda pronto a battere dalla distanza, crampi per il centrocampista di casa

81' Cenci per Castelletto, prima sostituzione in casa rossoblu

80' si cercano e si trovano Di Renzo e Lo Bosco, dai e vai tra i due attaccanti e conclusione col mancino del capitano che viene controllato a terra da Tartaro

77' squadre più stanche in questa fase, ancora nessun cambio operato da Giannini e Didu, che stanno probabilmente ragionando anche in ottica supplementari

75' punizione Sanremese dopo un fallo ai danni di Rizzo, si salva la difesa rossoblu che spazza in rimessa laterale

71' altra traiettoria invitante da parte del regista ex Chieri, De Bode si avventa sulla sfera che termina però sul fondo. Gara che resta apertissima a qualsiasi risultato, anche se è il Vado a dovere fare bottino pieno (entro il 120') per aggiudicarsi i playoff, a differenza di una Sanremese che può accontentarsi del pari

70' ci vuole un super Tartaro per deviare in angolo la punizione calciata da D'Iglio, angolo per i rossoblu

67' Rizzo da fuori impegna ancora Fresia, ci pensa poi Casazza a completare il disimpegno

65' la sassata di Lo Bosco dopo l'appoggio con la suola da parte di Capra, Tartaro respinge come può prima di subire carica da parte di Di Renzo, avventatosi sul pallone vagante nei pressi della linea

63' il Vado si rivede in avanti con un paio di traversoni innocui per la porta di Tartaro, con questo risultato ricordiamo che si andrebbe ai supplementari

61' SANREMESE IN GOL CON APERI, a segno anche l'altro grande ex di giornata! Preciso traversone di Riviera dalla sinistra, il numero undici matuziano, di testa, trova l'angolino basso alla destra di Fresia. Parità ristabilita al "Comunale"

56' Riviera dal fondo mette in mezzo un pallone invitante per Larotonda, sinistro al volo che sfiora il palo alla sinistra di Fresia, comunque in traiettoria.

55' ennesima grande prestazione a tutto campo di un Loreto Lo Bosco che sta dando il massimo anche in fase di ripiegamento

53' angolo Sanremese dopo la deviazione di Bane sul sinistro del solito Gagliardi, D'Iglio allontana poi la minaccia sugli sviluppi del corner battuto dall'attaccante di casa

48' Gagliardi di rabbia dalla distanza, pallone alle stelle. Avvio di secondo tempo shock per la squadra di Giannini

46' LO BOSCO! IL VADO E' IN VANTAGGIO! Prima azione della ripresa e i rossoblu la sbloccano: Tartaro non controlla il cross dalla destra di Ghigliotti, il pallone si impenna nel cuore dell'area piccola e il grande ex di giornata salta più in alto di tutti spedendo il pallone all'incrocio. 0-1 al "Comunale"

Si riparte!

SECONDO TEMPO

Bel primo tempo al "Comunale", ma la finale playoff del girone A resta ancora inchiodata sullo 0-0. Tra poco il racconto della ripresa di Sanremese-Vado

45' azione prolungata dei rossoblu, Castelletto duetta con Lo Bosco che perde poi l'attimo per andare al cross. Due minuti di recupero

42' riecco la squadra di Didu pericolosa in fase offensiva: Ghigliotti vince il duello con Gagliardi e serve subito Di Renzo, tocco in verticale per Lo Bosco che in diagonale trova la pronta risposta di Tartaro

40' finale di primo tempo di marca matuziana, il Vado fatica a proporsi in avanti dopo un paio di situazioni interessanti create entro la mezz'ora

39' calcia invece Rizzo, pallone direttamente sulla barriera. Sul prosegiuo dell'azione calcia ancora Gagliardi di potenza, De Bode in traiettoria allontana la minaccia

38' altra punizione, questa volta al limite dei sedici metri, concessa da Teghile per fallo di D'Iglio su Larotonda, Gagliardi pronto alla battuta

36' clamorosa occasione per la Sanremese: Rizzo col mancino trova la traiettoria ideale a liberare lo stacco aereo di Larotonda, Fresia si ritrova il pallone addosso e riesce a salvare miracolosamente la propria porta negando l'1-0 alla squadra di Giannini

35' Gagliardi semina il panico saltando tre avversari sulla trequarti prima di subire fallo, altro piazzato a favore dei padroni di casa

32' sul taccuino del direttore di gara Larotonda, toccato duro D'Iglio all'interno del cerchio di centrocampo

30' il numero dieci matuziano lascia partire un'altra rasoiata da distanza impossibile, Fresia lascia sfilare sul fondo

29 Lo Bosco allontana il pallone messo in mezzo dallo stesso Gagliardi, la Sanremese riparte dal proprio portiere

28' Capra in ritardo su Gagliardi, punizione dal vertice e giallo per il numero sette rossoblu

26' che qualità nella manovra del Vado: Lo Bosco d'esterno per Di Renzo, appoggio all'indietro per Spanu che salta l'avversario e mette in area un pallone morbido per Ghigliotti, la cui incornata si perde alta sopra la traversa

21' Capra si incunea tra le maglie della difesa di casa, tocco in profondità a cercare Lo Bosco anticipato di un soffio dall'uscita bassa di Tartaro

20' Maglione tenta fortuna dalla lunghissima distanza, c'è potenza ma non precisione nel destro in diagonale del terzino biancazzurro

17' gara fin qui equilibrata, entrambe le squadre cercano di proporsi senza alcun tipo di esasperazione dal punto di vista difensivo

16' Rizzo ci prova dal limite, conclusione debole e deviata che termina docile tra le braccia di Fresia

14' risponde dalla bandierina D'Iglio, traiettoria con l'esterno a cercare De Bode, colpo di testa all'altezza del dischetto che non crea problemi a Tartaro

12' angolo di Gagliardi calciato direttamente oltre il secondo palo, Fresia pronto al rinvio

10' Di Renzo alla conclusione da fuori area, sfera sul fondo

9' Capra di tacco a liberare al cross Spanu, allontana ancora la difesa di casa: l'azione prosegue e Lo Bosco in girata centra l'incrocio, ma era tutto fermo per un fallo in attacco fischiato al capitano ex Sanremese

6' scontro a metà campo tra l'arbitro Teghile e Castelletto, nessun problema fisico per il direttore di gara e la gara può ripartire

5' qualche novità di formazione rispetto a domenica scorsa su entrambi i fronti: tra i matuziani c'è Rizzo in attacco, con Riviera terzino sinistro e Valagussa a centrocampo, Didu sceglie invece Bane nel terzetto difensivo insieme a De Bode e Casazza, panchina per Tinti

4' rossoblu in avanti con Castelletto che apre a sinistra per Capra, cross in mezzo allontanato da Bregliano, bravo ad anticipare Lo Bosco appostato al limite dell'area piccola

3' partita subito intensa, ritmi alti e squadre che cercano di far viaggiare il pallone velocemente

1' si parte! Completo azzurro per la Sanremese, Vado in divisa bianca

Un minuto di silenzio prima del via per ricordare le vittime dell'alluvione che ha colpito la Romagna nei giorni scorsi

PRIMO TEMPO

Formazioni

SANREMESE: Tartaro; Maglione, Bregliano, Mikhaylovskiy, Riviera; Nouri, Valagussa, Larotonda; Rizzo, Aperi, Gagliardi

A disposizione : Bohli, Bechini, Del Barba, Giacchino, Aita, Panattoni, Pellicanò, Scalzi, Secondo

Allenatore : Di Leo (Giannini squalificato)

VADO: Fresia; Bane, De Bode, Casazza; Ghigliotti, D'Iglio, Castelletto, Spanu; Capra; Di Renzo, Lo Bosco

A disposizione : Ascioti, Tinti, Manno, Cenci, Bonanni, Castiglione, Mele, Lagorio, Bingo

Allenatore : Didu

Arbitro: Teghile di Collegno

Assistenti: Bosco e Carchesio di Lanciano

Presentazione:

E' sempre difficile capire il peso specifico dei playoff di Serie D in ottica ripescaggio, ma giocarsi una finale regala sempre stimoli particolari, anche quando una vittoria non ti regala la certezza matematica di salire di categoria.

Sanremese e Vado lo sanno bene, ma l'ultima sfida della stagione, in programma tra poco al "Comunale", promette comunque grande adrenalina, tra due formazioni desiderose di chiudere al meglio un campionato vissuto con umori e sensazioni ben differenti: da un lato, i biancazzurri hanno visto nuovamente sfumare la promozione diretta in Serie C - ma era praticamente impossibile tenere il passo di un Sestri Levante da guinness - mentre, dalle parti del "Chittolina", il Vado ha disputato la miglior annata sportiva degli ultimi anni, condita da risultati eccellenti e un gioco a tratti esaltante.

Merito sicuramente di un bel mix di giocatori più esperti, che hanno onorato con grande professionalità la maglia rossoblu, e numerosi giovani capaci di ritagliarsi un ruolo di primo piano grazie all'ottimo lavoro di mister Didu, a cui va riconosciuto il fatto di aver sempre lavorato senza mai adagiarsi sugli allori, sperimentando nuovi schemi (il passaggio alla difesa a tre da gennaio in poi ha permesso ai rossoblu di compiere uno significativo passo in avanti) e tenendo sempre alte le motivazioni all'interno dello spogliatoio.

Per Lo Bosco e compagni, quarti al termine della regular season alle spalle di Sanremese e Bra, sarà necessario vincere (entro i supplementari, non sono previsti i rigori) per conquistare un posto in pole position in ottica di un possibile ripescaggio in Serie C.