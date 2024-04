Calcio, Savona Fbc. Caso marchio, alle 14:30 parla il Città di Savona

Durante la querelle delle ultime settimane, che ha visto il Città di Savona acquistare il marchio del Savona Fbc dalla Vela Srl, la società del presidente Enrico Santucci non si è mai particolarmente esposta a livello mediatico, in attesa degli sviluppi da parte dell'Ufficio Marchi.

Ora, con la pratica in via di approvazione, i microfoni torneranno ad aprirsi nella conferenza stampa fissata per oggi pomeriggio alle 14:30.

Il fulcro dell'argomento sarà proprio l'acquisizione del marchio, inoltre potrebbero essere svelate le prime mosse in ottica futura.

La carne sul fuoco non manca: appuntamento quindi tra poche ore.