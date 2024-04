Giudice Sportivo, Prima Categoria. I provvedimenti settimanali, regular season terminata per Mitu e Vallone

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/ 4/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRUMENTO MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

FANCELLU FABIO (CITTA DI SAVONA)

PESCIO MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

GARE DEL 6/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

GRANARA ALESSIO (BARGAGLI SAN SIRO)





AMMONIZIONE (I INFR)

SCIACCALUGA FILIPPO (PRIARUGGIA G.MORA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 6/2024

BOGGIANO SIMONE (PANCHINA)

Dopo essere stato espulso per proteste, continuava a rivolgere al ddg epiteti ingiuriosi e gravemente irriguardosi (Art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LARIZZA ROCCO (COGORNESE)

COSSU ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)

BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)

POGGIOLI SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (SORI)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

GARZON DANIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

VOLPI DARIO (CASTELNOVESE)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

PASTORINO PIETRO (OLD BOYS RENSEN)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

ORCINO MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CAPITELLI MATTEO (SORI)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

CANNELLA SALVATORE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUIFFREY MATIAS EZEQUIEL (CA DE RISSI SG)

BOSINCO SAMUELE (CASTELNOVESE)

CHIASTRA FEDERICO (OLD BOYS RENSEN)

BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)

OTTONELLI LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SORI)

LO VECCHIO MARCO (SORI)

COLOMBINO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUZZONE MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

PETRUCCI DAVIDE (CALVARESE 1923)

RASERO GIANLUCA (CORNIGLIANESE 1919)

LA ROSA FEDERICO (CORNIGLIANO CALCIO)

BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARRETTA MATTIA (ATLETICO QUARTO)

VIGNALI MATTEO (ATLETICO QUARTO)

BAHRI ISSA (BARGAGLI SAN SIRO)

IVALDI ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)

MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)

CHINO LUCA (CORNIGLIANESE 1919)

FERRARO ALESSIO (CORNIGLIANESE 1919)

ANGELONI MARCO (CORNIGLIANO CALCIO)

PASTORINO LUCA (MASONE)

MOLINARI DAVIDE (OLIMPIC 1971)

FERLINI FILIPPO (PANCHINA)

ZERBINI SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 6/2024

CORSINO SANDRO (VADESE CALCIO 2018)

A gioco fermo entrava sul tdg, fin quasi al cerchio di centrocampo, per protestare contro una decisione del ddg. Successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva un'espressione gravemente irriguardosa al suo indirizzo (art. 36 novellato CGS).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 5/2024

OLIVERI DANIELE (LETIMBRO 1945)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 4/2024

DIANTI PIERO PAOLO (LIDO SQUARE F.B.C.)

PARDINI FRANCESCO (SANTERENZINA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 4/2024

DIANTI PIERO PAOLO (LIDO SQUARE F.B.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LOMBARDI LIONELLO (IRON FOX AMEGLIESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

MAZZOCCHI PAOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUNGHI VALTER (BRUGNATO 1955)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

OGGIANO ALESSANDRO (RIESE)

CORRADO MARCO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

BIFFI ROBERTO (CITTA DI SAVONA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ALRIQEEE MAHMOUD MANSOUR (LIDO SQUARE F.B.C.)

A gioco fermo, si alzava dalla panchina e lanciava violentemente una bottiglietta d'acqua, tentando di colpire un avversario, ma senza riuscirvi; in un altro momento, dopo il termine della gara, rientrava sul tdg, tentando di colpire con pugni violenti più calciatori avversari, venendo, poi, fatto allontanare di forza dai propri compagni

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MITU RADU (VADESE CALCIO 2018)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MENCACCI STEFANO (LETIMBRO 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CERRUTI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

POLLERO MICHELANGELO (BORGIO VEREZZI)

TORRENGO ANDREA (BORGIO VEREZZI)

PUGGIONI ANDREA (BORGO INCROCIATI)

CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

DE GREGORIO GIUSEPPE (ROSSIGLIONESE)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

HAMATI ARTUR (VADINO FOOTBALL CLUB)

SETTI DAVIDE (VADINO FOOTBALL CLUB)

ZEMMA ALEXANDER (VADINO FOOTBALL CLUB)

SALKU MATTEO (VEZZANO 2005)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)

ROGGERONE DAVIDE (CELLA 1956)

CIAPPELLANO MICHAEL (CENGIO)

FERULLI DIEGO (COLLI ORTONOVO)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)

ZACCARIELLO MATTIA (LETIMBRO 1945)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

GHISO ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CALCAGNO GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

QUEZADA MENDOZA SAMUEL (RICCO LE RONDINI)

MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BALLABENE ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MANGIATORDI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MASHA JOY (VADINO FOOTBALL CLUB)

DALHOUMI BASSEM (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (XII INFR)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SEMINO RICCARDO (CELLA 1956)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

MORABITO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

CERVIA RICCARDO (IRON FOX AMEGLIESE)

BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (III INFR)

CIAJOLO GIORGIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GONZALEZ FERNANDEZ SIMON P. (ALTARESE)

FRANCHINI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

MANFREDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

GAVINI LUCA (BRUGNATO 1955)

PANARELLO PIETRO (CELLA 1956)

BUZZANCA MATTIA (LIDO SQUARE F.B.C.)

VERBICARO FEDERICO (OSPEDALETTI CALCIO)

CUSIMANO GIANLUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

LO FARO GABRIELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

MENDEZ VANEGAS JORGE JOMAR (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

STEGARU RAZVAN IONUT (BORGIO VEREZZI)

FAVALI LUCA (BORGO INCROCIATI)

STEFANATI TOMMASO (BORGO INCROCIATI)

BIANCO ALESSIO (CENGIO)

ROSSETTI GIULIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

LEONE ANGELO LUIGI (LETIMBRO 1945)

KOUROUMA LAMINE (LIDO SQUARE F.B.C.)

CIARAVINO JACOPO (MARASSI 1965)

SPADACINI STEFANO (MARASSI 1965)

DI NICOLA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

BERGITTO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

OLIVERI DANIELE (ROSSIGLIONESE)

CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA 1975)

DEVOTO GIACOMO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

DRONTI FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ERANIO LORENZO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TRUCCO MATTIA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

PRETTE ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARRATINO PIETRO (APPARIZIONE FC)

BARISON STEFANO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

GAMALERO FILIPPO (BORGO INCROCIATI)

MESSINA SAMUELE (BRUGNATO 1955)

CALCAGNO STEFANO (CITTA DI SAVONA)

PRIARONE EDOARDO (LIDO SQUARE F.B.C.)

ZIRAFA FABIAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

DE LEONIBUS ALESSANDRO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GUIRAT MOEZ (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MEI ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)