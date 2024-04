In un calcio dilettantistico che fa fatica a rinnovarsi, sopratutto in tema digrandi centravanti, la stagione di Andrea Diana ha rappresentato per tutto il movimento una bella boccata d'aria fresca.

Il centravanti dell'Albissole ha infatti viaggiato praticamente alla media di una rete a partita, mantenendola anche contro il Città di Savona (sua il 2-0 definitivo).

La fame di gol e di risultati, però, non sembra volersi placare.