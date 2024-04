L'intervista canonica post partita è durata come sempre poco quando i festeggiamenti incombono, ma per mister Cattardico e la San Francesco Loano era davvero giusto celebrare una stagione difficilmente ripetibile per unione d'intenti, gioco e punti ottenuti.

Un fattore ribadito anche dallo stesso allenatore nel post gara, con tanto di corona e scettro, e dal capitano rossoblu, Alessio Auteri.